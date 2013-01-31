Aygün: Polisler eşekten çok eşyaya benziyor, eşek en azından işimize yarıyor

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, polislerin insandan çok eşyaya benzediklerini söyledi. Aygün, "eşya" sözünün "eşek" olarak anlaşılması üzerine "Eşya dedim arkadaşlar. Eşek en azından işimize yarıyor" dedi.

Terör raporunun görüşüldüğü Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nda CHP'li Hüseyin Aygün'ün sözleri tartışma yarattı.

"Sivil polisler insandan çok eşyaya benziyorlar" diyen Aygün, "eşya" ifadesinin komisyona katılanlar tarafından "eşek" olarak anlaşılması üzerine "Hayır eşek demedim eşya dedim. Eşek en azından işe yarıyor" şeklinde konuştu.

Aygün'ün sözleri BDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’yü güldürdü.

İşte komisyona katılan milletvekilinin o diyalogları:

CHP'li Mahmut Tanal: Bir yere mahkemeye gittim. Duruşma salonunu sivil polisler doldurmuştu.

AKP'li Mehmet Metiner: Sivil polis olduklarını nereden anladınız?

CHP'li Mahmut Tanal: Üzerlerinde yelek vardı.

CHP'li Hüseyin Aygün: Sivil polis oldukları yüzlerinden anlaşılıyor. Çünkü insandan çok eşyaya benziyorlar.

Basın mensupları ve bazı vekiller: Eşek mi dediniz, eşya mı?

CHP'li Hüseyin Aygün: Hayır eşek demedim. Eşya dedim arkadaşlar. Eşek en azından işimize yarıyor

Aygün’ün yanında oturan BDP’li Ertuğrul Kürkçü Aygün’ün sözlerini destekleyip uzun süre güldü.