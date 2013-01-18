CHP'li Aygün: Dünyada taziyeye gittiği için disiplin soruşturması açılan ilk ben olurum

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, disiplin işlemi başlatılacağı yönündeki haberler ve beklentileri, “Disiplin işlemi başlatılmaz diyorum. Başlatılmaz diye düşünüyorum. Çünkü çok saf ve iyi niyetliyim. Bir şey yapmadık ki niye disiplin işlemi başlatılsın. Eğer disiplin işlemi başlatılırsa dünyada taziyeye gittiği için disiplin soruşturmasına uğramış ilk milletvekili olurum. Çok mantıksız olur” diye değerlendirdi.

TBMM Hozat Alt Komisyonu’nun bölgede yaptığı incelemeden sonra Ankara’ya dönen Aygün, TBMM’de t24’ün sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmadığını anlatan Aygün, genel başkana bilgi vermek istediğine dikkat çekti. Kulislerde, hakkında istifa ve disipline verilmesi yönünde çok sayıda beklenti olduğu hatırlatmasına Aygün, ilk kez istifayla ilgili düşüncelerine açıkladı ve “Genel Başkana önce bir bilgi vermek istiyorum. İstifa etmem yönünde çağrılar var ama ben istifa edecek bir şey göremiyorum açıkçası. Adeta bir günahkar aranıyor. Tayyip Erdoğan, milliyetçiler, barış sürecinden rahatsız olan bütün kesimlerin taşlayacağı biri aranıyor. Çok tuhaf gerçekten. Türkiye çok zor bir ülke."

'Kaderde ne varsa onu yaşarız'

Bölgeden çok sayıda seçmeni de röportaj sırasında milletvekilini yalnız bırakmadıklarını söylerken Aygün, “Her şeyin hayırlısı. Her şey olacağına varır. Kaderde ne varsa onu yaşarız” sözüyle dikkat çekti.

'Kendi içimde tartışıyorum'

Aygün, taziye ile gelen tüm eleştirileri, destekleri ve partisinden yükselen istifa seslerini yakından takip ettiğini anlatıyor ve "Yanlış bir şey yapmadım. Farklı bakış açıları var arkadaşlarımın var. Arkadaşlarımın tepkileri ve eleştirileri var. Ben onları da izliyorum. Onlar da öğreniyorum. Acaba şöyle değil de böyle davransa mıydım diye kendimle konuşuyorum. Ama taziye ziyaretine gitmek, ölmüş gitmiş, suçu günahı kendisiyle birlikte sona ermiş birinin annesine babasına gitmek siyasi bir konu değil. Parti soruşturmasına uğrayacak bir mesele değil. Fakat biçimi hakkında eksikliklerim olabilir mi? Bunun üzerinden tabiki eleştirilere açığım”.

CHP’den ayrılıp bağımsız yola devam eder mi?

Aygün, kulislerde bu tür çıkışlarıyla milletvekilliğini garantilediği ve isterse yola bağımsız devam edebileceği yorumlarını “Benim milletvekili olma gibi bir takıntım yok. Olmadı” diye yanıtlıyor. Aygün’ün değerlendirmesi şöyle.

Benim dört beş dönem milletvekili olayım gibi bir isteğim yok. Ben hatta siyasetin süresinin sınırlanmasını gerektiğini söyledim. Herkes iki dönem milletvekili olsun dedim. AKP üç mü diyor?

'Milletvekilliğini çöp işçisinden farklı görmüyorum'

Milletvekilli olmak gibi bir takıntım yok. Benim için bir çöp işçiliğinden bir inşaat ustasının yaptığı işten. Bir üniversite öğrencisinin yaptığı eylemden farklı bir şey değil. Bir statü de değil.

Aksine sorumluluklar ve sıkıntıları ağır olan kendi kişisel hayatından büyük tavizler verdiği, büyük dertleri başına aldığı bir sorumluluk gibi geliyor. Benim için bir statü değil. Yaptığım işlerden de bu anlaşılıyor zaten: İhale kovalamıyoruz, iş adamlarıyla toplantılar yapmıyoruz.

Her şeyim eleştirilebilir. Kendi içimde bir tartışma var. Eleştirileri kıymetli buluyorum. Bütün yapılan değerlendirmelere saygım var. Her şeyden öğreniyorum.

Bu konuda savunma yapmaya da hazırım

Aygün disipline verilmesi durumunda nasıl bir tutum izleyeceği sorusuna, “Buna inanmıyorum, o zaman düşünmeye başlayacağım ne olacağına. Soruşturulmaktan eleştirilmekten, partinin bir kurulunun benden ifade almasına çekinmiyorum. Bu konuda savunma yapmaya da hazırım ama disiplin soruşturmasını gerektirecek bir eylem olduğuna inanmıyorum.