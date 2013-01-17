Aygün: Kimseden izin alacak değilim cenazeye de giderim

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Paris'te öldürülen Sakine Cansız'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu için CHP'liler ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından eleştirilmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tepki gösterdiği Aygün, 'Ben CHP'li kimliğimle değil, Dersimli kimliğimle taziyeye gittim' dedi.

Kendisine yapılan eleştirilere yanıt veren Aygün şöyle konuştu:

''Taziye ziyaretine gitmek siyaset dışı bir konu. Yani komşumuz olduğunda gideriz, biri şehit düştüğünde bizim ilimizde olmuşsa onu uğurlarız. Bunun siyasi bir konu haline gelmesini anlamıyorum. Sakine Cansız için de bu böyledir, bir askerimiz için de bu böyledir, bir cinayet hükümlüsü için de bu böyledir. Ben cenazeye giderim. Hiç kimseden izin de almam. Siyasetçilere mi soracağım cenazeye gidip gitmeyeceğimi? Çok saçma. Buna Başbakan da müdahale edemez, CHP de müdahale edemez. Bunu sadece benim vicdanım bilir. Benim yaptığım şey insani bir şey. Yani bunu birileri sürekli kışkırtıyor. Bir linç havası yaratılıyor, buna da çok üzgünüm. Ne olacak, benden intikam mı alınacak?''