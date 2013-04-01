CHP'li Atilla Kart: AKP, masayı dağıtamamanın bunalımında

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi Atilla Kart, “AKP, Anayasa masasını dağıtamamanın bunalımında” dedi. Kart’a göre, komisyon çalışmaları AKP’nin ‘Başkanlık’ ve İmralı görüşmelerinin yarattığı blokaj yüzünden askıda.

'BDP, Başkanlık sistemine destek vermiyor'

Atilla Kart, hükümet, AKP kanadından gelen açıklamalar gölgesinde Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarını T24’e değerlendirdi. “Kamuoyunu daha fazla kandırmasınlar. Buna tenezzül etmesinler” diyen Kart, AKP’nin masadan kalkmanın yolunu aradığına dikkat çekti. ‘Başkanlık’ ısrarından vazgeçilmediği sürece çalışmalardaki blokajın devam edeceğini vurgulayan Kart, BDP’nin AKP’nin sistem önerisine destek vermediğini hatırlattı. 15 maddelik protokol metnine dikkat çeken Kart, “Centilmenlik, protokol anlaşmasının AKP açısından bir kıymeti harbiyesi olmadığını biliyorum. AKP, bozmanın gerekçesini yaratmaya çalışıyor. Çünkü, o masada şu ana kadar hiçbir parti bu protokol metnini, centilmenlik metnini bozacak gerekçe vermedi. AKP, bunun huzursuzluğunu yaşıyor. Bunun bunalımını yaşıyor. O masayı dağıtamamanın bunalımını yaşıyor”.