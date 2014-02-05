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CHP’li Atilla Kart: Adalet Bakanı Bozdağ, dört eski bakanın fezlekesini tahrif etmiştir

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın dört eski bakanla ilgili fezlekelerin içeriğine müdahale ettiğini ileri sürdü

05 Şubat 2014 14:46

Hülay Karabağlı / ANKARA

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın dört eski bakanla ilgili fezleke dosyalarının içeriklerini tahrif ettiğini iddia etti. Kart, “Öyle anlaşılıyor ki bakan görev ve kişisel suç ayrımı gerekçesiyle dosyaların içeriklerine müdahale etmiştir. Tahrif etmiştir” dedi. Kart’a göre, “fezlekeler Bakan Bozdağ tarafından sümen altı edildi.”

 

‘30 Mart’ı atlatmak istiyorlar’

 

CHP’li Atilla Kart, T24’e, “eski bakanlar Egemen Bağış, Erdoğan Bayraktar, Muammer Güler ve Zafer Çağlayan’ın aniden meydanlara inmelerini anlamlı olduğunu” söyledi. Kart, “Bu, Bekir Bozdağ’ın kanun, emir ve talimatları yerine getirme konusunda ‘görev adamı’ olduğunu bir kez daha ispat ettiğini göstermektedir. Ama Bozdağ da o fezlekelerin altında kalacaktır” dedi.

AKP’nin fezleke konusundaki hesabının 30 Mart yerel seçimlerini atlatmak olduğunu öne süren Atilla Kart şunları söyledi:

“Adalet Bakanı bir aydır bu fezlekeleri niye tutuyor. Öyle anlaşılıyor ki; Bekir Bozdağ görev ve kişisel suç ayrımı gerekçesiyle dosyaların içeriğine müdahale etmiştir. Dosyaları tahrif etmiştir. Sümen altı etmektedir. Bozdağ, kanun emir ve talimatları yerine getirme konusunda görev adamı olduğunu bir kez daha ispat etmiştir”

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