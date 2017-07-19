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Politika

CHP’li Atıcı’nın kabine değişikliği yorumu: Geldikleri gibi giderler

“Kabine değişikliği bürokratların da umurunda değil, milletin de"

19 Temmuz 2017 20:46

Hülya Karabağlı

Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı kabine değişikliğine CHP kanadından ilk yorum Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’dan geldi. Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Atıcı, “Kabine değişikliği bürokratların da umurunda değil, milletin de. Genel kanaat şu: Geldikleri gibi giderler” dedi.

TBMM Genel Kurul Tutanağına yansıyan Atıcı’nın  konuşması şöyle:

"Bugün kabine değişikliği yapılacağını duyunca ister istemez gülümsedim. Acaba, bu değişiklik neden yapılıyordu? Değişen bakanlar başarısız mıydı? Yeni gelenler umut verecek mi? Hayır. Başarı da, umut da artık bakanlara ait değil, hatta Başbakana bile ait değil. Bakanları ve Başbakanı artık hiçbir bürokrat takmıyor. Tüm gözler sarayda, gerisi boş. Ülkenin geldiği durumun özeti budur. Kabine değişikliği kimi heyecanlandırıyordu?

Bir, mevcut bakanları, "Acaba gidici miyim?" diye.

İki: Bakanlık bekleyenleri "Acaba bakan olur muyum?" diye. Kabine değişikliği bürokratların da umurunda değil, milletin de. Genel kanaat şu: Geldikleri gibi giderler. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, AKP'deki bahsettiği metal yorgunluğunu bu şekilde düzelteceğini düşünüyorsa yanılıyor."

 

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