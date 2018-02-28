CHP'li Atıcı, cezaevindeki kötü muameleye TBMM'ye taşıdı

MERSİN, (DHA)- CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Tarsus Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü\'ndeki mahkumlara kötü muamele iddialarını TBMM\'ye taşıyarak Adalet Bakanı Abdülhamit Gül\'ün cevaplaması istemi ile bir soru önergesi verdi.

CHP Milletvekili Atıcı, verdiği soru önergesinde Tarsus Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü\'nde yaşananlara dikkat çekti. Atıcı, her fırsatta \'İşkenceye sıfır tolerans\' söyleminde bulunan hükümet temsilcilerinin, cezaevlerindeki işkence ve hak ihlalleriyle ilgili iddiaları görmezden geldiği belirterek, \"Böylece işkencecilerin bu tutumdan güç aldığı ve cezaevlerindeki hak ihlallerini kurumsallaştığı düşünülmektedir. 110 milyon 880 bin TL\'ye ihale edilerek 2017 Haziran ayında açılışı yapılan, içerisinde birçok cezaevini barındıran Tarsus Ceza İnfaz Kurumları Kampusu 8 aylık faaliyet süresi içerisinde işkence ve insanlık dışı uygulamaların varlığıyla ilgili iddialarla gündeme gelmiştir. Kampüsünde çıplak arama yapılması, keyfi disiplin cezaları verilmesi, telefon görüşmesi ve açık görüşlerin engellenmesi, geç saatlerde koğuşta arama yapılması; koğuşlarda kapasitenin üzerinde mahkûm ve tutuklunun barındırılması, su ve yiyecek yetersizliği; aileler tarafından gönderilen kitap, dergi ve mektupların keyfi olarak bekletilerek geç verilmesi; hastaların hastaneye sevki ve revir taleplerinin geç karşılanması, kelepçeli muayene dayatması ve ilaçlarının geç verilmesi; kadın koğuşlarında yapılan aramalarda erkek infaz memurlarının da bulunması, darp, şiddet ve hakaret iddiaları basında sıkça yer bulmuştur\" dedi.

Cezaevi yöneticilerinin ve infaz koruma memurlarının tutuklular ve mahkûmlara yönelik tutum ve davranışlarıyla ilgili olumsuzluklara dair şikâyetlerin ilgili mercilerce dikkate alınmadığını ifade eden Atıcı, \"İddiaların araştırılması ve sorumluların yargılanması bir yana mağdurların cezalandırılarak olayların üzerinin kapatılmaya çalışıldığı iddia edilmektedir. Mersinlilere yatırım olarak 152 bin metrekarelik cezaevi kampusunu layık gören AK Parti hükümetinin, adalet önünde yargılanarak cezasını çekmek üzere cezaevlerinde bulunan vatandaşlara yapılan işkenceyi, zulmü ve insanlık onuruna yakışmayan uygulamaları görmezden geldiği anlaşılmaktadır\" diye konuştu.

Atıcı verdiği önergesinde Bakan Gül\'ün şu soruları cevaplamasını istedi:

\"Tarsus Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü\'nde bulunan cezaevlerindeki olumsuz koşullar ve hak ihlalleri iddialarıyla ilgili bugüne kadar Bakanlığınıza ve kurumlarınıza kaç şikâyet başvurusu yapılmıştır. Bu başvuruların kaç tanesi incelenerek sonuca bağlanmıştır? Görev ve yetkisini kötüye kullanan kurum personeli tespit edilmiş midir? Bunların sayısı kaçtır? Bu kişi veya kişilere ne gibi yaptırımlar uygulanmıştır? Tarsus Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü\'nde bulunan cezaevlerinde bugüne kadar kaç tutuklu veya mahkûm hakkında disiplin cezası uygulanmıştır? Bu cezaların uygulanma şekillerine göre sayıları nelerdir? Tarsus Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü\'nde bulunan cezaevlerindeki koğuşların kapasiteleri ve buralarda barınan tutuklu ve mahkûm sayıları nelerdir? Tarsus Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü\'nde iddia edildiği gibi yemek, su ve sağlık hakkına erişimde aksaklıkları var mıdır? Tarsus Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü inşaatının yüzde 100\'ü tamamlanarak mı faaliyete başlamıştır? Açılışından sonra devam eden herhangi bir inşaat çalışması olmuş mudur? Tutuklu ve mahkûmlara ne gibi sosyal imkânlar sunulmaktadır?\"



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