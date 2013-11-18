CHP'li Aslanoğlu: THY halkı kazıklıyor

Muzaffer Gençdoğan / Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, Türk Hava Yolları’nın yurtiçi ve yurtdışı uçuşlarında yüksek fiyatla bilet sattığını savunarak “THY halkı kazıklıyor” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 2014 yılı bütçe tasarısı üzerinde konuşan Aslanoğlu, “THY bilet fiyatları bir acayip. Bu ülkede birisi 150 liraya gidiyor, diğeri 300 liraya gidiyorsa, bu halkı kazıklamaktır. THY halkı kazıklıyor. Bu uygulama fırsatçılıktır, kazıkçılıktır” diye konuştu.

THY’deki grev konusuna da değinen Aslanoğlu, “Bu kurumda ne toplu sözleşme ne de grev hakkı var. Sadece THY yönetiminin tek taraflı uygulaması var. ‘Burası bir şirket, biz karışmıyoruz’ demekle işin içinden çıkamazsınız. Çünkü yönetimi siz atıyorsunuz. Onun için Bakanlık olarak THY’deki uygulamalara el atmanız gerekiyor. Özelleştirme İdaresi ne anlar toplu sözleşmeden, grevden…” tepkisini dile getirdi.

CHP milletvekilleri neden dinleniyor?

Türkiye’de yaşanan telefon dinlemeleri sorununa da değinen Mevlüt Aslanoğlu, haberleşme özgürlüğü konusunda tüm ülkede bir kuşku oluştuğunu, iktidarın bu kuşkuyu gideremediğini savundu. Aslanoğlu “Taraf Gazetesi, CHP milletvekilleri ve yöneticilerinin telefonlarının dinlendiğini yazıyorsa, BTK Başkanı’nın bir açıklama yapması gerekirdi. Ne Bakan, ne Başkan bir açıklama yapmadığına göre demekki olay doğru… Sonuna kadar dinleyin. Biz, bu ülkenin birlik ve beraberliği için ne gerekiyorsa söyleriz, dinlenmekten asla korkmayız, korkmuyoruz. Telefonlarımın dinlenmesinden rahatsız değilim, sadece haberleşme özgürlüğüme saldırılıyor, buna isyan ediyorum. Bir gizli tanık ihbarda bulunuyor, veya bir güvenlik görevlisi ihbarda bulunuyor, bunun üzerine telefonlarımız dinleniyor, sonuçta o kişinin yanına kar kalıyor” diye konuştu.