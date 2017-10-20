CHP'li Arslan: Müftüye nikah yetkisi rejimle hesaplaşmak

Osman Nuri BOYACI/ DENİZLİ, (DHA)- CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, TBMM\'de görüşülen torba yasayla birlikte kabul edilen müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesinin rejimle hesaplaşmak olduğunu söyledi. Arslan, \"Müftüye nikah yetkisi, şeriat özlemi taşıyanların, hukuksuzluğa hukuk kılıfı arayanların Türkiye\'nin geleceğini tehlikeye attığı bir senaryodur\" dedi.

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, müftüye nikah kıyma yetkisi veren yasayla ilgili yazılı açıklama yaptı. İktidarın rejimle hesaplaşma derdinde olduğunu öne süren Milletvekili Arslan, \"Siyasi iktidar modern dünya ile daha iyi entegre olacağımız ve ileriye gideceğimiz yerde, 90 yıl önce çözdüğümüz konuları tekrar geri getiriyor. Türkiye böyle boş işlerle çok zaman kaybediyor. Laik devlette her kamu görevlisinin yapacağı iş bellidir. 90 yıl önce Medeni Kanun\'la, Cumhuriyet\'le biz tek hukuklu medeni sisteme geçmişiz. Osmanlı İmparatorluğu\'nun sonunu getiren, şer\'i hukukunu ve din görevlisini bu gibi görevlerden uzaklaştırmışız. Şimdi tekrar çift hukuklu sisteme geçmenin hazırlığındalar. Müftüye nikah yetkisi, şeriat özlemi taşıyanların, hukuksuzluğa hukuk kılıfı arayanların Türkiye\'nin geleceğini tehlikeye attığı bir senaryodur\" dedi.

Bu tür değişikliklerin Türkiye\'ye zarar verdiğini, Türkiye\'yi 3\'üncü dünya ülkeleri çizgisine çekmeye çalışmak olduğunu kaydeden Milletvekili Arslan şöyle devam etti:

\"Halbuki biz ülke olarak bu günlere, kalkınmakta olan bir konuma gelebilmişsek, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk\'ün getirdiği Cumhuriyet rejimiyle, İsmet İnönü\'nün getirdiği demokrasi sayesine geldik. Müslüman ülkelerine bir bakalım, hiçbirinde laik cumhuriyet ve demokrasi rejimi yok. Hepsi bizi geriden takip ediyor, çünkü onlar şer-i hükümler ve krallıklarla idare ediliyorlar. Onun için rejimimizin değerini bilelim, siyasi hesaplar ile zarar vermeyelim. Belediyelerin evlilik ve cenaze hizmetleriyle övünenler, hiç yoktan yere rejimin kurumlarıyla oynamak pahasına Türkiye\'ye zaman kaybettiriyor, kadınların Cumhuriyetle elde ettikleri eşit yurttaş, eşit miras, eğitim, iş hayatına katılma gibi kazanımlarını tehlikeye atıyorlar ve vatandaşlarımızı ayrıştırıyorlar.\"

Vatandaşları yeni uygulamaya itibar etmemeye, belediyelerde nikah kıydırmaya devam etmeye çağıran Milletvekili Arslan, \"Bu yasa Anayasa\'nın laik devlet ilkesine, inkılap kanunlarına açıkça aykırıdır. İmam nikahı resmi nikahtan sonra her vatandaşın kendi rızasına bırakılır. Bu bir gelenektir. Ancak müftülerimizi il ve ilçelerde resmi nikah işine koşturmak, yerelde hukuksuzluğu, olası suçu, çocuk yaşta yaş büyüterek evlendirmeyi, rıza dışı evlilikleri teşvik edecektir. Kadın örgütlerinin haklı isyanını Meclis önünde gazla susturmaya kalkanlar karşısında bu yasayı Anayasa Mahkemesi\'ne götüreceğiz. Tüm vatandaşlara çağrımdır. Bu yeni uygulamaya itibar etmeyin, belediyelerde nikah uygulamasından asla vazgeçmeyin\" dedi.

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