CHP'li Altıok'tan KHK tepkisi

İZMİR, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, OHAL kapsamında hazırlanan 693 ve 694 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararnameye tepki gösterdi. Altıok yeni düzenlemelerle TBMM\'nin yasama yetkisinin fiili olarak ortadan kaldırıldığını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, milletvekillerinin yasama yetkisinin ellerinden alındığını iddia ederek yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugün itibarıyla yayınlanan iki yeni KHK ile Türkiye\'de önemli hukuki ve idari değişiklikler getirilmiştir. Seçimler yapılmadan demokratik parlamenter sistem tümüyle rafa kaldırılmış, TBMM fiili olarak lağvedilmiştir. Milletvekillerinin \'seçim öncesi ya da sonrası çalışmaları yüzünden\' soruşturulabilecek olması tümüyle demokrasi ve hukuk skandalıdır. Halk iradesiyle seçilmiş milletvekillerinin yasama yetkisi ellerinden alınmış, iktidarın atadığı savcı ve hakimlerin iradesine bırakılmıştır. Dokunulmazlık güvencesinin kaldırılmasının önümüzdeki seçimleri dizayn etmeye yönelik bir hamle olduğu görülüyor. 2019\'da sadece AKP\'yi değil muhalefeti de Erdoğan belirleyecek. Artık istedikleri kişiyi milletvekili yapıp, istemedikleri kişiler hakkında ise soruşturma başlatıp milletvekili olmasını engelleyecekler. Yeni KHK ile insanların en temel insan hakkı olan, çalışma ve ya çalışmama hakları bile ellerinden alınmış. Devlet istemediği sürece kimse görevinden istifa edemeyecek. Bu angarya anlamına geliyor. Bu düzenleme modern çağın kölelik uygulamasıdır. Hem demokrasiye hem de evrensel insan haklarına aykırıdır. Bu ugulamalar düzenlediğimiz Adalet Kurultayının önemi ve gerekliliği bir kat daha anlamlı hale gelmiştir. Biz Çanakkale\'de seçimde adalet, devlette adalet, yaşamda adalet diyerek hak ihlallerinin altını bir kez daha kalın çizgilerle çizeceğiz.\"

\"DEVLET ERDOĞAN EKSENİNDE YENİDEN YAPILANDIRILIYOR\"

OHAL konusu ile ilgili olmayan çok sayıda düzenleme ile devletin yeniden yapılandırıldığını söyleyen Zeynep Altıok, “Getirilen değişiklerle, başbakanın bir kısım yetkileri Cumhurbaşkanına devredilmiş. İstihbarat tek elde toplanmış ve MİT müsteşarına soruşturma, tanıklık izni Başbakandan alınıp Cumhurbaşkanına verilmiş. 2019 seçimlerinde muhalif bir Başbakan çıkması durumunda Hakan Fidan\'ın konuşmasının önüne geçilmiş böylece. Başka ülkelerle tutuklu veya hükümlü takası yapmak gibi daha önce başbakana ait olan bir yetkinin cumhurbaşkanlığına devredilmesinin de direk Zarrab\'la ilgili diye düşünüyorum. İçeride ve dışarıda korkuları çok büyük ve bu nedenle devlet Erdoğan ekseninde yeniden yapılandırılıyor\" dedi.

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