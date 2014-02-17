CHP’li Altay: HSYK yasasını bir iki gün içinde AYM’ye götüreceğiz

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Genel Kurulu’nda yumruklar eşliğinde geçen HSYK kanunu tasarısını bir iki gün içinde Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini söyledi. Yasanın üzerinde CHP’li hukukçuların çalıştığını söyleyen Altay, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’de HSYK çağrısı yaptı.

Altay, “ Kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bu kanunun Cumhurbaşkanı tarafından onaylanacağına ihtimal vermek istemiyoruz. Ama, cumhurbaşkanı ortada kalmıştır. Şimdi hukuk adamı olup olmadığını gösterecek. Umarız bu sınavı geçer” dedi. Altay, “ HSYK, onaylanırsa hukuk garabeti olur” diye değerlendirdi.

TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen Engin Altay, AKP’nin yolsuzluk soruşturmalarının üzerine örtmek ve yargıyı dizayn etmek için apar topar Meclis’e getirdiğini söyledi. “ AKP’nin sayısal çoğunluğuna güvenerek parlamentoyu şiddet ortamına çevirmesi ve bunu yöneticilerin avuçlarını ovarak bunu izlemesi utanç vericidir” dedi. Altay’ın basın toplantısındaki değerlendirmeleri şöyle.

Mustafa Elitaş olayın sebebi ve kışkırtıcısıdır

Olayın sebebi kışkırtıcı konuşan AKP Grup başkanvekili Mustafa Elitaş’tır. Anayasayı ayaklar altına alan bu değişikliği cumhurbaşkanı uyararak eleştirmiştir. Bu, yasayla HSYK’da çaycısından genel sekretere kadar 700 kişinin görevine son verilecektir. Bu yasa onaylanırsa, TBMM’ye gerek yoktur. Kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıran bir düzenlemedir. Ancak, bu tür kanun hileleriyle 17- 25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarını örtmeleri mümkün değil. Kabe’den örtü getirseler örtemezler”.