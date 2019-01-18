CHP'li Altay: Genel Başkan İzmir ile ilgili biraz daha değerlendirme ihtiyacı duydu

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilgili, \"Genel Başkan, bu konuyu biraz daha değerlendirme ihtiyacı duymuştur. İzmir\'in menfaatinedir\" dedi.

CHP\'li Engin Altay, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye sınırında kurulması planlanan güvenli bölge ile ilgili hükümete çağrıda bulunan Engin Altay, Türkiye\'nin, ABD\'nin İran\'ı çevreleme politikasının koçbaşı olmaması gerektiğini söyledi.

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Altay, seçmen kayıtlarına ilişkin soruya, \"Bütün vatandaşlar bir şey yapsın, gitsin oyunu kullansın. Gerisi bizim işimiz. Seçim sandık güvenliği konusunda alınması gereken her türlü tedbir CHP açısından alınmıştır. 972 ilçeyle ilgili genel merkezimizde muhteşem organizasyon an itibarıyla hazırdır\" diye yanıt verdi.

Engin Altay, CHP\'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi:

\"İzmir\'i biraz ince eleyip sık dokuyoruz. İzmir bunu hak ediyor. Bütün aday adayları İzmir\'e yakışıyor. İzmir için büyük işler yapacağız. İzmir\'e uzaydan birini getireceğimiz yok, herkesin tanıdığı bir isim olur. Konuşulan da konuşulmayan da olabilir. Genel Başkan, bu konuyu biraz daha değerlendirme ihtiyacı duymuştur. İzmir\'in menfaatinedir. Önümüzdeki günlerde toplanacak ilk Parti Meclisi toplantısında netleşir, belli olur. Aday kriterleri, özel aday arama çabamız yok. İzmir\'den çok yüksek bir oy oranı bekliyoruz. Açıklamadığımız sadece İzmir değil, yaklaşık 20 il daha var.\"