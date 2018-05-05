CHP'li Altay, dörtlü ittifakın ismiyle ilgili ipucu verdi: Buradan çıkarabiliriz…

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partisi ile İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti arasında kurulan ‘sıfır baraj ittifakının ismiyle ilgili ipucu verdi. “Bu ittifak bir demokrasi, huzur ve adalet ittifakıdır. Kimin için bu ittifak ‘Millet’ için” diyen Altay, “Sanırım buradan ittifakın ismini çıkarabiliriz” diye ekledi.

Halk Arenası programında Uğur Dündar’ın konuğu olan Altay, AKP ile MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı karşısında bir araya gelen CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin ittifakı ile ilgili konuştu. Altay, şu ifadeleri kullandı:

“İttifak millete kurtuluş vadediyor. Diktatörden, OHAL’den, inanç siyasetinden kurtuluş, etnik siyaset üzerinden kurtuluş, yaşam tarzı üzerinden başı açıktı-kapalıydı yaklaşımından kurtuluş, Alevi-Sünni ayrışmasından ötekileştirilmesinden kurtuluş ve bununla beraber Türkiye’de neredeyse kaybolan bin yıllık kardeşliğin yeniden tesisini vadediyor. Bence en önemli olay Türkiye’nin yeniden 80 milyonun tek vücut olabilmesi. Milletin birleşmesini vadediyor.”

Dündar: Ben ismini çıkardım...

Altay’ın “Bu ittifak bir demokrasi, huzur ve adalet ittifakıdır. Kimin için bu ittifak ‘Millet’ için. Yüksek Seçim Kurulu’na başvuru da aziz milletimiz için olacak. Ne varsa millet için. Biz kendimiz için değil millete ne vereceğiz diye siyaset yapıyoruz. Sanırım buradan ittifakın ismini çıkarabiliriz” demesinin ardından gazeteci Dündar, “Ben isimi çıkarttım. Yorum bana aittir. İttifakın adını koyuyorum, Millet İttifakı” yorumunda bulundu.