Abdüllatif Şener, 4'lü ittifak için seçim kampanyası yürütecek

CHP’nin cumhurbaşkanı adayları arasında ismi geçen ve son ana kadar adı gündemden düşmeyen AKP’nin eski bakanlarından Abdüllatif Şener, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP)’nin oluşturduğu 4’lü ittifak için seçim çalışmaları yürüteceği mesajını vererek, “Durduğum yeri değiştirmiyorum” dedi.

Türkiye'nin iktidar değişikliğine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Şener, "Mevcut iktidar yapısında bir değişikliği halen özlüyoruz, onun için çaba harcayacağız" ifadesini kullandı.

Adaylığının faydalı olabileceğini düşündüğünü ve görevini yaptığını belirten Şener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Ahmet Taner Kışlalı Salonu'nda düzenlenen törende 24 Haziran'daki seçimlerde Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı adaylığının ilan edilmesiyle ilgili, “Memleket için hayırlı olsun” dedi.

Türkiye’nin bir değişime ihtiyacı olduğunu ifade eden Şener, şöyle konuştu:

"Mevcut iktidar yapısında bir değişikliği halen özlüyoruz onun için çaba harcayacağız. Bu seçimleri önemli görüyordum, herkes önemli görüyor. Türkiye’nin geleceği açısından bir iktidar değişikliğine ihtiyaç vardır. Bu süreçte, adaylığımın faydalı olacağını düşündüğüm için bunu ortaya koymuştum, gerekenleri de yaptım. Görevimi yaptığımı düşünüyorum. Sonunda ana muhalefet partisi Genel başkanı Muharrem İnce’yi aday olarak ilan ettiler. Memleket için hayırlı olsun. Demokratik bir seçim rekabeti olmasını, seçim güvenliğinin gerçek anlamda sağlanmış olmasını diliyorum ve Türkiye’nin değişime ihtiyacı var."