Ahmet Türk 4'lü ittifakı eleştirdi: 'Kürt seçmen ikinci turda niye destekleyeyim' diyecek

Ahmet Türk, CHP-İyi Parti-Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu ittifaka HDP’nin dahil edilmemesini eleştirerek "Kürtler ‘Bizi bu bloğun içinde görmek istemeyenleri niye ikinci turda destekleyelim’ diyecek. Öfkeliyim" dedi. HDP yanlızlaştırıldığında ve üzerindeki baskılar artığında ‘demokrasiyi biz oluşturacağız’ diyenlerin de kaybedeğini söyleyen Türk, HDP'yi dışlayarak demokrasi bloğunun oluşturulamayacağını ifade etti.

CHP-İyi Parti-Saadet Partisi ve Demokrat Parti parlamento seçimlerine 4 parti ittifakıyla gitme kararı aldı. Eski HDP Mardin Milletvekili ve kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, RS FM’de yayınlanan Yavuz Oğhan’dan Bidebunudinle’nin konuğu olarak, HDP’nin ittifak dışında tutulmasını değerlendirdi.

Türkiye'nin demokratik sürece evrilebilmesi için demokratik bir bloğun oluşturulup mücadele yürütmesi gerektiğini söyleyen Türk, "Türkiye’de demokrasi için, barış için büyük bedel ödeyen, mücadele eden bir HDP var. Şimdi demokrasi bloku diyenler HDP’yi dışladığı zaman nasıl demokrasi bloku olur?” diye sordu.

Türk, “HDP’yi yalnızlaştırdığınız zaman HDP üzerine baskılar geldiği zaman ‘demokrasiyi biz oluşturacağız’ diyenler de kaybeder. Niyetiniz gerçekten demokratik bir Türkiye ise, niyetiniz gerçekten demokratik bir geleceği inşa etmekse Kürtleri, HDP’yi dışlayarak bunu başaramazsınız” değerlendirmesinde bulundu.

"HDP’yi dışlayarak demokrasi bloğu oluşturamazsın"

HDP’nin baraj altında kalması halinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki bütün milletvekili koltuklarının AKP’ye geçeceğini belirten Türk, bunu ittifak yapan partilerin de bildiğini söyledi. Meselelerinin baraj olmadığını söyleyen Türk, "Siz buraya demokrasi bloğu diyorsanız HDP’yi dışlayarak demokrasi bloğu oluşturamazsın” şeklinde konuştu.

"Öfkeliyim"

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalınması halinde, HDP’nin dışlanması nedeniyle HDP seçmeninin tepki göstereceğini belirten Türk, “Siz HDP’yi dışlarsanız Kürtler de buna tepki gösterecek, 'Bizi bu bloğun içinde görmek istemeyenleri niye ikinci turda destekleyelim' diyecek. Öfkeliyim” dedi.