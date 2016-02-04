CHP'li Ali Haydar Hakverdi, ulaşım zammına tepki gösterdi; makam aracıyla yolcu taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Ankara’daki ulaşım ücretlerine yapılan zamları, kırmızı plakalı makam aracıyla Mamak’tan Kızılay’a yolcu taşıyarak protesto etti.

Cihan Haber Ajansı'nda (CHA) yer alan habere göre; Ali Haydar Hakverdi, ulaşım ücretlerine yapılan zamları protesto etmek için ilginç bir eyleme imza attı. TBMM plakalı makam aracının sürücü koltuğuna geçen Hakverdi, sabahın ilk ışıklarıyla işe gitmek isteyen yolcuları taşıdı. Hakverdi, Mamak ilçesi Natoyolu Caddesi’nden Kızılay’a birkaç sefer gerçekleştirdi.

Yeni yılla birlikte asgari ücretlere bir zam yapıldığını hatırlatan Hakverdi, bu zamların akabinde bütün her şeye zam geldiğini söyledi. Hakverdi, “Kullandığımız, tükettiğimiz, zorunlu tüketim haline gelmiş bütün her şey çok ciddi oranlarda zam geldi. Deyim yerindeyse kaşıkla verdiklerinin kepçeyle ama misliyle misliyle aldılar. İhtiyaç duyulan bütün tasarruflarda yoksullar tercih ediliyor. Nerden kaynak sağlanmak isteniyor ise bu kaynağı hep yoksulun cebinden sağlamaya çalışıyorlar.” diye konuştu.

Zorunlu tüketim malzemelerin hemen hemen hepsine zam yapıldığını vurgulayan Hakverdi, en son ekmeğe zam yapıldığını ve bir, iki gün önce de ulaşıma zam geldiğini belirtti. Hakverdi, şu ifadeleri kullandı: “Öğrenci 1.50 liraydı, 1.75 oldu. Ama farklı bir zam daha yapıldı. Eskiden öğrencilerde transit aktarmalarda herhangi bir ücret alınmazken, yeni bir ücret alınmaya başlandı. Yani bir 20 kuruş daha üzerine eklendi. Aktarma yapan öğrenci git-gelle beraber üzerine 40 kuruş koymak zorunda kalıyor. 25 artı 25 de 50 kuruş öyle dediğinizde toplam 90 kuruşluk günlük aktarma yapılan öğrencilere zam yapılmış oluyor. Yine 2 lira olan tam ücret de 2.35 oldu. Günlük 70 kuruş onun üzerine konmuş oldu. Yani oransal anlamında yüzde 30 gibi ulaşıma zam yapılmış oldu.”

Katip üyesi olması dolayısı ile kendisine bir araç tahsis edildiğini kaydeden CHP’li Hakverdi, aracın aslında kendilerinin değil halkın olduğunu dile getirdi. Yaptığı eylemin bir çözüm olmadığını, bir farkındalık yapabilmek için gücü yettiğince Kızılay’a birkaç sefer yapacağını vurgulayan Hakverdi, “Bazı zamların geri alınmasını sağlayabilirsek, ne mutlu bize.” dedi.

Açıklamanın ardından Hakverdi, durakta bekleyen bazı yolcuları otomobile davet etti. Makam aracını dolduran Hakverdi, direksiyon başına geçerek Kızılay’a doğru yola koyuldu.