CHP'li Aldan: Zarrab, hayali ihracatla devleti 850 milyon lira dolandırdı; buna göz göre göre onay verdiler

CHP Muğla Milletvekili, Adalet Komisyonu sözcüsü Ömer Süha Aldan, "ABD, Hakan Atilla'ya karşı" davasında tanık olmayı kabul ederek itiraflarda bulunan İran ve Türk vatandaşı iş adamı Reza Zarrab’ın iki gıda şirketi üzerinden yaptığı hayali ihracatın KDV indiriminden devleti 850 milyon lira dolandırdığını söyledi.

"Zarrab bunu tek başına yapmış olamaz, tek başına yedirmezler” diyen Aldan, “Zarrab, yaptığı diğer işlerden aldığı komisyonun haricinde, devleti eski parayla 850 trilyon liralık soymuş. Devlet mekanizması bu soyguna göz göre göre onay vermiş” dedi.

CHP’li Aldan’ın T24’e değerlendirmeleri şöyle:

“Evrak üzerinden hayali ihracat yapıyorlar”

Reza Zarrab, altın ticaretiyle ambargonun delinmesinden ABD’nin haberdar olmasından sonra Halk Bankası’ndaki bazı yöneticilerle anlaşarak başka bir gıda ihracına yöntemine yöneliyorlar. Aslında gıda ihracatı yapılmıyor, evrak üzerinden hayali ihracat yapıyorlar. Bu tip ithal üzerinden yapılan ihracat, yani dışarıdan bir ürün alıyorsunuz burada bir işleme tabii tutarak ihraç ediyorsunuz. Bu tip yöntemlerin uygulanması halinde mutlaka Tarım Bakanlığının izni gerekiyor. Bunların yaptıklarında Bakanlığını izni yok, ihracata ilişkin tüm belgelerin banka tarafından en ince detayına kadar incelendikten sonra onay verilip daha sonra para transferinin olması lazım. Bunlar da yok.

“Zarrab’ın iki gıda şirketinden 1 milyar 250 bin dolarlık hayali ihracat”

Mehmet Hakan Atilla bir telefon görüşmesinde, ‘150 bin tonluk ihracat yapıyorsunuz ama ihraç yaptığınız gemi 5 bin tonluk' diye bir tapesi var. Bundan yola çıkarak bu tamamen hayali ihracat. Reza Zarrab’ın iki tane gıda şirketi var. Biri Volgam Limited Şirketi, diğerinin adını da 2005 yılında değiştiriyor. 2014 yılında Volgam 847 milyon dolarlık bir ihracat yapmış. Diğer şirketi ise 395 milyon dolarlık bir ihracat yapmış. İkisini toplamı 1 milyar 250 bin dolar.

“KDV indiriminden devleti 850 milyon lira soymuş”

Bir ihracatı yapmışsanız yüzde 18 KDV indirimi alırsınız. Bu KDV indirimi de yaklaşık 250 bin dolar. Bunun da Türk parası karşılığı 850 milyon lira. Eski parayla 850 trilyon. Bu parayı Rıza Zarrab almış. Nereden almış devletin hazinesinden almış, ihracat yapmış mı, hayır ihracat yapmış. Şimdi, bu 850 milyon lira nerede.

“Bu parayı tek başına Zarrab almış olamaz, yedirmezler”

Bu parayı tek başına Reza Zarrab almış olamaz, tek başına yedirmezler. Bu yaptığı işlerden aldığı komisyonun haricinde Zarrab, devleti tam eski parayla 850 trilyon liralık soymuş. Devlet mekanizması bu soyguna göz göre göre onay vermiş.

Ambargo gerçekten uygulanmış olsaydı İran’a gerçek bir gıda maddesi verecektik, aldığımız petrol ve doğalgazın karşılığında. Bu gıda maddeleri satıldığında bu parayla çiftçimiz kazanacaktı, bunu üreten entegre tesis firmalarımız, esnafımız kazanacaktı. Bunların hiç birine izin verilmediği gibi şarlatan denilen bugün herkes bunu söylemeye başladı Rıza Zarrab, devleti yine devlet eliyle 850 milyon TL dolandırmış, bunun hesabını vermek zorundalar.