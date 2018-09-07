CHP'li Alban: Basını destekleyen seri kararlar alınmalı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Türk lirasının ABD doları karşısında değer kaybetmesinin ardından yazılı basında kağıt temininde sıkıntılar yaşanmaya başladığını savundu. Alban, \"Devlet, çözüm üretmezse maalesef yazılı basında, çok sayıda gazetenin kapısına kilit vurulacak. Çok acil olarak basını destekleyen seri kararlar alınmalı\" dedi.

Özellikle yerel basının zor durumda olduğunu belirten CHP\'li Alban, yerel gazetelerin çoğunun kısıtlı imkanlarla resmi ilan gelirleriyle çıkarıldığını kaydetti. Alban, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, \"Devlet, çözüm üretmezse maalesef yazılı basında, çok sayıda gazetenin kapısına kilit vurulacak. Çok acil olarak basını destekleyen seri kararlar alınmalıdır. Resmi ilan gelirlerinde de son yıllarda büyük bir gerileme yaşandı. Yerel basının yaşaması için hükümetin mutlak surette ekonomik paket açıklaması gerekiyor. Bu sürece müdahale edilmez ise sonuçta ya iflas ya işsizlik olacaktır\" dedi.

Kağıt temininde tamamen dışa bağımlı hale gelindiğini öne süren CHP\'li Alban, gazeteler ile gazeteciliğin sürdürülebilirliği ve halkın haber alma hakkı için kağıttan alınan yüzde 8 katma değer vergisinin de kaldırılması gerektiğini kaydetti.

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