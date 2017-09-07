CHP'li Aksünger'den Zafer Çağlayan yorumu: İspat mı? Neden mahkeme kurmadınız?

ABD’de tutuklu bulunan ve İran'a uygulanan yaptırımları yasa dışı yollarla delmekle suçlanan Reza Zarrab'ın yargılandığı davada eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da sanık oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, soruşturmanın Türkiye'ye dönük siyasi bir şantaja dönüşebileceğini söyledi.

Aksünger, Çağlayan'ın Zarrab dosyasında sanık olması için "Sürpriz yok" derken, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin "ispat” çağrısını eleştirerek, "Mahkeme kursaydınız o zaman" diye konuştu.

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Çağlayan'ın Zarrab davasına dahil edilmesiyle ilgili, "İran’a yönelik ambargolarının delindiği iddiaları var ama bir Türk bakan hakkında başka bir ülkenin bulunduğu iddia ispatlanmalı" yorumunda bulunmuştu.

"Türkiye’de mahkeme süreci işletilmedi"

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, dört bakan hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddialarını araştırmak için kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu’nda görev yapmış olan Aksünger, Türkiye’deki dosya kapatılınca bunun mutlaka uluslararası bacağında sorgulanacağını daha önce de ifade ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye’de mahkeme süreci işletilmedi. ‘Darbe’ diye geçiştirdiler. FETÖ’cüler yapmışsa bir sürü adamı gizlemişlerdir zaten. Sonuçta bu bir boşanma kavgasının eseri olarak ortaya çıktı. Ama gerçekleri ortaya çıkarmak için bir şey yapılmadı. Yüce Divan kurulmadı, mahkeme süreci işletilmedi. O kadar büyük iddialar, resmen yapılmış takipler, dinlemeler, fotoğraflamalar vardı. Her şey vardı. Şimdi ‘ispat’ derken neden bahsediyorlar? Mahkeme kursaydınız o zaman. Biz ‘mahkeme kurulsun’ diye uğraştık. Deliller tek tek değerlendirilip sahte olup olmadığı da ortaya çıkarılsın istedik. Böyle bir süreç işletilmeden kimse kalkıp ‘bunların hepsi montaj’ diye iddia edemez."

"Türkiye büyük sıkıntı altına girecek"

Bunun siyasi bir davaya döneceğini çok önceden söylediğini belirten Aksünger, şöyle devam etti:

"Bu dava Türkiye’de görülmediğinden gerçek yönü ortaya çıkmadı. Mahkeme yüzü görmeyince uluslararası bacağından tutuldu, ABD eline düştü. Eline düşünce şu olacak: ABD Türkiye’yi bir vesile ile güdülemek isteyecek. Bunun karşılığında, bunun sonucundan korkanlar ABD’yi dinlerse Türkiye büyük sıkıntı altına girecek. Türkiye mi sıkıntı yaşayacak yoksa yaşaması gerekenler mi sıkıntı yaşayacak bunu da göreceğiz."

17-25 Aralık yolsuzluk soruşturması sonrası TBMM’de kurulan Soruşturma Komisyonu, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski AB Bakanı Egemen Bağış, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ile eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkındaki iddiaları incelemişti. Komisyon, Meclis Genel Kurulu Ocak 2015’te oy çokluğuyla 4 bakanı Yüce Divan’a göndermeme kararı almıştı.