Eski Bakan Zafer Çağlayan, Zarrab davasında yargılanacak

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, İran'a uygulanan yaptırımları yasa dışı yollarla delmek suçlamasıyla ABD'de tutuklu yargılanan iş adamı Reza Zarrab davasına sanık olarak eklendi.

Former Turkish Minister of the Economy, 3 others, charged with conspiring to evade US sanctions against Iran https://t.co/VG0mML8TL3