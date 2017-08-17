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Eski Bakan Zafer Çağlayan, Zarrab davasında yargılanacak
Reza Zarrab davasında yargılanan sanık sayısı dokuza çıktı
Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, İran'a uygulanan yaptırımları yasa dışı yollarla delmek suçlamasıyla ABD'de tutuklu yargılanan iş adamı Reza Zarrab davasına sanık olarak eklendi.
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