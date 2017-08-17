T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski Bakan Zafer Çağlayan, Zarrab davasında yargılanacak

Reza Zarrab davasında yargılanan sanık sayısı dokuza çıktı

07 Eylül 2017 12:19

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, İran'a uygulanan yaptırımları yasa dışı yollarla delmek suçlamasıyla ABD'de tutuklu yargılanan iş adamı Reza Zarrab davasına sanık olarak eklendi.

ETİKETLER

Reza ZarrabZafer ÇağlayanABDİranambargo
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2017-09-07T12:19:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/eski-bakan-zafer-caglayan-zarrab-davasinda-yargilanacak,434597","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/eski-bakan-zafer-caglayan-zarrab-davasinda-yargilanacak,434597"}]

İlgili Haberler

Zarrab davasının hakimi: Siyasi baskıdan kaygılıyım

Hakim Berman, Zarrab davasında siyasilerin araya girmesinden endişeli

CHP'li Sağlar, Başbakan Yıldırım'a sordu: Zafer Çağlayan, Zarrab'dan 32 milyon Euro rüşvet aldı mı?

Fikri Sağlar, Der Spiegel Dergisi’nde yayımlanan Reza Zarrab dosyasını TBMM gündemine taşıdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24