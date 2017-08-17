Zarrab davasının hakimi: Siyasi baskıdan kaygılıyım

ABD’de tutuklu yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın kefaletle serbest bırakılma talebini reddeden Hakim Richard Berman, mahkemeye yapılan siyasi baskıdan kaygılı ve rahatsız olduğunu söyledi.

Berman, Atilla’nın iki milyon dolarlık teminat karşılığında kefaletle serbest bırakılıp tutuksuz yargılanma talebini, tarafları dinledikten sonra dün reddetmişti. Berman, Atilla’nın kefaletiyle ilgili verdiği karar sonrasında yaptığı açıklamada, Reza Zarrab davasında siyasilerin araya girmesinden duyduğu endişe ve rahatsızlığı dile getirdi.

Amerika’nın Sesi'nin haberine göre Berman, Türk ve ABD hükümetlerinin Zarrab ve Atilla’nın yargılanmadan Türkiye’ye iadesi için mahkeme dışında çeşitli girişimlerde bulunduğunu belirterek, mahkeme dışında gelişen bu girişimlerden kaygı duyup, rahatsız olduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde, Atilla’nın kefaletle serbest bırakılmasıyla ilgili yapılan duruşmada savcılık daha önce yazılı olarak yaptığı itirazında dile getirdiği dört ayrı maddeyi sözlü olarak hakime anlatmıştı.

Savcılık, Atilla’nın çok ciddi bir kaçma riski olduğu, kaçması halinde Türkiye’den geri iadesinin mümkün olamayacağı ve suçlandığı iddiaların getireceği müeyyidelerin ağır hapis cezaları olduğu gerekçe göstererek kefaletle serbest bırakılmasına itiraz etti.

Atilla’nın avukatları da daha önce dilekçeyle belirttikleri kefalet taleplerini dile getirdi. Savunma ekibi, Atilla’nın Türk polisi tarafından hazırlanan 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet fezlekesinde adının bile geçmediğini belirterek savcılığın itirazında yer alan suçlamalara karşı çıktı. Yaklaşık bir saat süren duruşmada hakim Berman savcılığın iddialarını kabul edip, Atilla’nın tutuklu olarak yargılanmasına ve kefaletle serbest kalması talebinin kabul edilmemesine hükmetti.

"Türk hükümet yetkilileriyle görüşmedik"

Berman, Atilla’nın kefaletiyle ilgili kararı sonrasında Zarrab davasında siyasilerin araya girmesinden duyduğu endişe ve rahatsızlığı dile getirince, Atilla’nın avukatı Cathy Fleming buna itiraz etti. Fleming, “Biz bu tür girişimlerde bulunmadık. Türk hükümet yetkilileriyle görüşmedik. Biz bu tür girişimlerin bir parçası olmadık” dedi