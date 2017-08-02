Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla, dosyasının Reza Zarrab dosyasından ayrılmasını istedi

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden Reza Zarrab davasında tutuklu olarak yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın avukatı, iddianamenin reddedilmesini ya da müvekkilinin iş adamı Reza Zarrab'ın dosyasından ayrı yargılanmasını istedi.

"ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme" ve "bankacılık dolandırıcılığı" suçlamaları ile Sarraf ve 3 kişi ile New York'ta tutuklu yargılanan Atilla'nın avukatları mahkemeye yeni dilekçe sundu.

Mektupta, ekim ayında 5 sanığın yargılanması için hazırlanan iddianamenin görevsizlik nedeniyle reddedilmesi talep edildi.

"Reza Zarrab'ınkinden ayrılsın"

Avukatlar, bunun mümkün olmaması halinde ise Atilla'nın dosyasının Sarraf'ınkinden ayrılmasını ve yargılamanın ayrı yapılmasını talep etti. Öte yandan mahkeme Atilla'nın kefalet başvurusunun görüşülmesi için 15 Ağustos'ta duruşma yapılabileceğini bildirdi. Atilla'nın avukatlarının da onay verdiği tarih için savcılığın görüşü bekleniyor.

27 Mart'ta gözaltına alınmıştı

Atilla'nın avukatları daha önceki başvurularında da mahkemeye kefaletle serbest bırakılma teklifi sunmuştu. Atilla ve eşinin tüm mal varlıklarının karşılık olarak gösterildiği başvuruda müvekkillerinin Manhattan'da mahkemeye yakın bir ev tutacağını ve elektronik izleme yöntemlerini kabul edeceği belirtilmişti.

Atilla, 27 Mart'ta JFK Havalimanından Türkiye'ye dönmek üzereyken gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

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