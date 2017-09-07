T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zeybekci: Çağlayan'ın Türkiye'nin çıkarları aleyhine hiçbir işlemi olmamıştır

"Mevzubahis Türkiye'nin ve Türk milletinin menfaatleridir"

07 Eylül 2017 15:30

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın ABD'de devam eden Reza Zarrab davasına dahil edilmesiyle ilgili, "İran’a yönelik ambargolarının delindiği iddiaları var ama bir Türk bakan hakkında başka bir ülkenin bulunduğu iddia ispatlanmalı" dedi.

Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşit Kuçkarov ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zeybekci, Çağlayan'ın Zarrab davasına dahil edilmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Zeybekci, "Ekonomi eski Bakanı Çağlayan'ın Türkiye'nin çıkarları aleyhine hiçbir işlemi olmamıştır, bizim için aslolan Türkiye'nin çıkarlarıdır. Geri kalan başka ülkelerin çıkarlarına muhalefet etmiş olup olmaması bizim için pek dikkate alınacak mevzu değildir. Öncelikle bu ambargoların BM kararları çerçevesinde olup olmadığına da bakmak lazım ama bu iddia sahipleri iddialarını ispatla mükelleftir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı hakkında başka bir ülkenin mahkemelerinin böyle bir iddiada bulunması birinci olarak ispatla mükelleftir, ikinci olarak da benim için mevzu bahis Türkiye'nin ve Türk milletinin menfaatleridir. Ben önce ona bakarım. Çok değerli bakanımızın da Türkiye'nin çıkarlarına aykırı bir hareketi herhalde hayatı boyunca hiç olmamıştır" diye konuştu.

Eski Ekonomi Bakanı Çağlayan, İran'a uygulanan yaptırımları yasa dışı yollarla delmek suçlamasıyla ABD'de tutuklu yargılanan iş adamı  Zarrab davasına sanık olarak eklenmişti. İddianamede sanıklar, "Amerikan finans sistemini kullanarak İran hükümeti ve başka İran kurumları adına, yüz milyonlarca dolarlık yaptırımlarla yasaklanmış işlemi planlamak ve bu amaçla işbirliği yapmakla" suçlanıyor.

ETİKETLER

Nihat ZeybekciZafer ÇağlayanABDİranReza Zarrab

İlgili Haberler

Eski Bakan Zafer Çağlayan, Zarrab davasında yargılanacak

Reza Zarrab davasında yargılanan sanık sayısı dokuza çıktı

Zarrab davasında yargılanacak olan Zafer Çağlayan neyle suçlanıyor?

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın, İran devleti ve kurumları lehine hizmet sunduğu ileri sürüldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24