Zeybekci: Çağlayan'ın Türkiye'nin çıkarları aleyhine hiçbir işlemi olmamıştır

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın ABD'de devam eden Reza Zarrab davasına dahil edilmesiyle ilgili, "İran’a yönelik ambargolarının delindiği iddiaları var ama bir Türk bakan hakkında başka bir ülkenin bulunduğu iddia ispatlanmalı" dedi.

Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşit Kuçkarov ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zeybekci, Çağlayan'ın Zarrab davasına dahil edilmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Zeybekci, "Ekonomi eski Bakanı Çağlayan'ın Türkiye'nin çıkarları aleyhine hiçbir işlemi olmamıştır, bizim için aslolan Türkiye'nin çıkarlarıdır. Geri kalan başka ülkelerin çıkarlarına muhalefet etmiş olup olmaması bizim için pek dikkate alınacak mevzu değildir. Öncelikle bu ambargoların BM kararları çerçevesinde olup olmadığına da bakmak lazım ama bu iddia sahipleri iddialarını ispatla mükelleftir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı hakkında başka bir ülkenin mahkemelerinin böyle bir iddiada bulunması birinci olarak ispatla mükelleftir, ikinci olarak da benim için mevzu bahis Türkiye'nin ve Türk milletinin menfaatleridir. Ben önce ona bakarım. Çok değerli bakanımızın da Türkiye'nin çıkarlarına aykırı bir hareketi herhalde hayatı boyunca hiç olmamıştır" diye konuştu.

Eski Ekonomi Bakanı Çağlayan, İran'a uygulanan yaptırımları yasa dışı yollarla delmek suçlamasıyla ABD'de tutuklu yargılanan iş adamı Zarrab davasına sanık olarak eklenmişti. İddianamede sanıklar, "Amerikan finans sistemini kullanarak İran hükümeti ve başka İran kurumları adına, yüz milyonlarca dolarlık yaptırımlarla yasaklanmış işlemi planlamak ve bu amaçla işbirliği yapmakla" suçlanıyor.