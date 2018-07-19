CHP'li Aksünger'den 'imzacı delegelere baskı yapılıyor' iddiası: Kabul edilemez

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, kurultay için noter kanalıyla 3 günde imza veren delege sayısını ise 526 olarak açıkladı. CHP Genel Merkezi ise bu sayının 400'lerde olduğunu belirterek sürece yakından izlediğini belirtti. CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger, konuya ilişkin olarak "Genel Merkez yönetiminde 1-2 arkadaşın bizzatihi CHP imkânlarını kullanarak yaptıkları baskı kullanılamaz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "CHP'de sayıları yarıştıracak halimiz yok. Kurultay büyük vicdanımız. Delegeler "kurultay topla" derse toplanır" dedi.

Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger ise yaptığı yazılı açıklamada, olağanüstü kurultay talebinin oluşmasından bu yana parti üyeleri arasında zaman zaman yapılan yorumlar ve eleştirilerin parti içi yoldaşlık hukukunu ciddi bir biçimde zedelemeye başladığını belirtti. Genel merkez yönetiminden bir iki ismin CHP imkanlarını kullanarak yaptıkları baskının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Aksünger, "Hepimizin olan bu partinin imkanlarını kendi koltuklarını korumak için kullanmak ve dağıtmak ne parti ahlakına ne geleneğindeki fıtratına ne de tüzüğüne sığar." ifadesini kullandı.

Aksünger, parti içi farklı değerlendirmeleri, düşmanlaşma ve kamplaşma için kullanmaya kimsenin hakkı olmadığını bildirdi.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Ekrem Kerem Oktay değişim talebinde bulunarak olağanüstü kurultay için imza verdiğini açıkladı ve görevinden istifa etti. Bir süre önce de Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Ali Arif Özzeybek gelinen noktadan Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tutarak CHP üyeliğinden istifa etmişti.

"Sayıları yarıştıracak halimiz yok"

Değişim talebinde bulunanlar, yeterli imzayı birkaç gün içinde toplayacaklarını iddia ederken parti yetkilileri bu girişimin CHP 'le zarar verdiği görüşünde.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan , konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, değişim talebinde bulunanların, "olağanüstü kurultay için şu ana kadar 526 imza toplandı" açıklamalarını değerlendirdi.

"CHP 'de sayıları yarıştıracak halimiz yok. kurultay büyük vicdanımız. Büyük vicdan, Türkiye'deki siyasi gelişmeleri, olup biteni seyrediyor." diyen Özkan, delegelerin " kurultay topla" demesi durumunda, bunun gerçekleşeceğini belirtti.

Özkan, şunları ifade etti:

"İmzalar yeterli sayıya ulaştıysa, o zaman bu konuşmaların, CHP tabanını germenin, üyeleri rahatsız etmenin, bir kavga gürültü görüntüsü vermenin anlamı yok. Bu süreçte önemli olan şey CHP 'nin dengesini, gücünü korumaktır. Bu açıklamalarla durumu medya savaşı haline dönüştürmenin bir anlamı yok. Biz, arkadaşlarımızın elindeki imza sayısının 400'ü biraz geçtiğini illerden gelen bilgilerden görüyoruz. Eğer arkadaşlarımızın elinde yeterli imza varsa, yasal prosedür belli, genel merkeze getirip verecekler. Bunu böyle medya şovuna, yarışa dönüştürüp partinin imajını zedelemenin bir anlamı yok. Bununla bir şey elde edilemez."

Özkan, Türkiye'de erken yerel seçimin gündemde olduğunu, "imza açıklaması" yapan parti içi muhalefetin bundan vazgeçmesi gerektiğini, bunun CHP 'ye zarar verdiğini aktardı.

Bu arada CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın gelinen noktaya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyebileceği belirtildi.

11 gün kaldı

CHP Tüzüğüne göre imza süreci başladıktan sonra 15 gün içinde toplam delege sayısının salt çoğunluğu yani 625 kurultay delegesinin imzasının parti genel merkezine bir hafta içinde verilmesi gerekiyor. Buna göre imzaların toplanması için 11 günlük süre daha bulunuyor.

Parti genel merkezi imzaların ulaşmasının ardından 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplamak zorunda.