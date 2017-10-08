CHP'li Aksünger: Zarrab'a örnek olsun diye başkasını yaktılar

Reza Zarrab davası için ABD’ye giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, Amerika’da bir Türk vatandaşının İran ambargosunu delmek gerekçesiyle delilsiz şekilde "sırf Zarrab davasına örnek olması için" mahkûmiyet aldığını söyledi. Aksünger, "Devlet bu kadar parayı Zarrab’a harcarken bu davaya müdahil olmuyor. Bu adamı kurtarmadan Zarrab’ı zaten kurtaramazlar" dedi.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre Aksünger, New York’ta görüştüğü Erdal Kuyumcu’nun üvey ağabeyi Nail Sengün’ün de AKP kurucularından olduğunu dikkat çekti.

Aksünger, ABD’de temsilcisi olduğu bir meteoroloji şirketi için 800 dolar değerindeki metal kobalt karışımını Türkiye’ye gönderen Kuyumcu için ABD yargısının malzemenin İran’a gönderildiği iddiasında bulunduğunu ve Zarrab’ın tutuklandığı 2016 Mart’ında bir gece evinin 100 kişilik FBI ekibi tarafından basılarak gözaltına alındığını söyledi.

Türkiye’deki depoda malzemenin bulunduğunu anlatan Aksünger, ABD’de bir ekpertizin davada konuyla ilgili şahit olduğunu ve “Bu malzeme nükleerde kullanılmaz. Rüzgâr tribünlerinde, uçak pervanelerinde kullanılır” şeklinde ifade verdiğini aktardı.

"Korkutarak ifadesini etkilediler"

Aksünger, Kuyumcu'ya “Sen, bu mal İran’a gönderiliyor, nükleerde kullanılıyor dersen davada sanık değil şahit olursun” denilerek kendisinin korkutulduğunu ve imza atmaya zorlandığını söyledi. 1.5 yıl süren davada 20 yılla yargılanan Kuyumcu’nun dava sonunda 3 yılı denetimli toplam 7 yıl mahkûmiyet aldığını belirten Aksünger, mahkûmiyet kararının çıktığı günün Zafer Çağlayan dosyasının ortaya çıktığı gün ile aynı olduğunu vurguladı.

Aksünger, Kuyumcu’nun protesto için Adalet Bakanlığı önünde nöbet tuttuğunu aktardı.

Erdal Kuyumcu, ABD’nin İran’a uyguladığı ambargoyu delip, Ohio’dan satın aldığı, uzay ve havacılık sanayinde kullanılan kobalt metal tozu karışımını, Türkiye üzerinden satışına aracılık ettiği iddiasıyla yargılanıyor.