Zarrab davasında Türkiye'den telekonferansla tanık dinlenecek

İşadamı Reza Zarrab ve Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Atilla'nın ABD'deki duruşmasını izleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, Türkiye'den bazı tanıkların video konferans aracılığıyla dinleneceğini söyledi.

ABD'yi dolandırmak, İran'a karşı uygulanan yaptırımları delmek, kara para aklamak için komplo kurmak ve ABD bankalarını dolandırmak suçlamaları ile New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanan İran asıllı Türk işadamı Zarrab ve Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla yeniden hâkim karşısına çıktı.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, hâkim Richard Berman, savunma avukatlarının daha önce 30 Ekim'de yapılacağı açıklanan jürili duruşmaların ertelenmesi talebini değerlendirdi.

Duruşmada, Atilla'nın avukatları, 30 Ekim'de başlayacak ana davanın 27 Kasım tarihine alınmasını, müvekillerinin adını temize çıkarmak istediklerini, Türkiye'den Atilla lehine tanıklık etmek isteyen kişiler olduğunu ancak ABD'ye gelmek istemediklerini, söz konusu tanıkların video konferans aracılığıyla ifade vermek istediklerini söyledi.

CHP’li Aksünger de duruşmayı izledi

Duruşmayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger de izledi. Daha önce Türkiye'deki yargı sürecini yakından izleyen ve dört bakanın Yüce Divan'a gönderilmesi için açılan Meclis Soruşturma Komisyonu'nda yer alan Aksünger, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, Atilla'nın avukatlarından gelen talep üzerine Türkiye'den bazı tanıkların da video konferans aracılığıyla dinleneceğini söyledi.

"Şahitler korkudan ABD’ye gelemiyor"

Aksünger, "Zarrab, çok kilo vermiş, Mehmet Hakan Atilla ile birlikte duruşmaya ikisi de ayakları kelepçeli getirildi. Buradan da anlaşılacağı gibi Türkiye'deki kapatılan soruşturma dosyasının içinde yer alan isimlerin de burada devam eden yargı sürecine dahil edildikleri görülüyor. Şahitlerin ABD'ye gelemediklerini, gelirlerse tutuklanacakları korkusu olduğunu, bu nedenle konferans ile katılacaklarını söylediler" diye konuştu.

CHP Amerika Temsilcisi Yurter Özcan da, ABD'deki dava sürecini yakından izlediklerini belirtti.

"15 şahit var"

New York Barosu Avukatı Cahit Akbulut da, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, "Jürili duruşmaların tarihi şimdilik 27 Kasım 2017 olarak belirlendi. Tabii bu tartışılacak. Halk Bankası avukatları Türkiye'de 15 şahitleri olduğunu ifade ettiler. Halkbank Genel Hakan Atilla'nın avukatı duruşmaların 27 Kasım'a ertelenmesini, 15 şahidin dinlenmesi gerektiğini belirttiler. Bu şahitlerin de ABD'ye gelmeden internet üzerinden oluşturulacak bir sistemle dinlemesini istediler" dedi.