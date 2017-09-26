T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zarrab davasında Türkiye'den telekonferansla tanık dinlenecek

"Zarrab, çok kilo vermiş, Mehmet Hakan Atilla ile duruşmaya ayakları kelepçeli getirildi"

26 Eylül 2017 12:52

İşadamı Reza Zarrab ve Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Atilla'nın ABD'deki duruşmasını izleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, Türkiye'den bazı tanıkların video konferans aracılığıyla dinleneceğini söyledi.

ABD'yi dolandırmak, İran'a karşı uygulanan yaptırımları delmek, kara para aklamak için komplo kurmak ve ABD bankalarını dolandırmak suçlamaları ile New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanan İran asıllı Türk işadamı Zarrab ve Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla yeniden hâkim karşısına çıktı.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, hâkim Richard Berman, savunma avukatlarının daha önce 30 Ekim'de yapılacağı açıklanan jürili duruşmaların ertelenmesi talebini değerlendirdi.

Duruşmada, Atilla'nın avukatları, 30 Ekim'de başlayacak ana davanın 27 Kasım tarihine alınmasını, müvekillerinin adını temize çıkarmak istediklerini, Türkiye'den Atilla lehine tanıklık etmek isteyen kişiler olduğunu ancak ABD'ye gelmek istemediklerini, söz konusu tanıkların video konferans aracılığıyla ifade vermek istediklerini söyledi.

CHP’li Aksünger de duruşmayı izledi

Duruşmayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger de izledi. Daha önce Türkiye'deki yargı sürecini yakından izleyen ve dört bakanın Yüce Divan'a gönderilmesi için açılan Meclis Soruşturma Komisyonu'nda yer alan Aksünger, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, Atilla'nın avukatlarından gelen talep üzerine Türkiye'den bazı tanıkların da video konferans aracılığıyla dinleneceğini söyledi.

"Şahitler korkudan ABD’ye gelemiyor"

Aksünger, "Zarrab, çok kilo vermiş, Mehmet Hakan Atilla ile birlikte duruşmaya ikisi de ayakları kelepçeli getirildi. Buradan da anlaşılacağı gibi Türkiye'deki kapatılan soruşturma dosyasının içinde yer alan isimlerin de burada devam eden yargı sürecine dahil edildikleri görülüyor. Şahitlerin ABD'ye gelemediklerini, gelirlerse tutuklanacakları korkusu olduğunu, bu nedenle konferans ile katılacaklarını söylediler" diye konuştu.

CHP Amerika Temsilcisi Yurter Özcan da, ABD'deki dava sürecini yakından izlediklerini belirtti.

"15 şahit var"

New York Barosu Avukatı Cahit Akbulut da, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, "Jürili duruşmaların tarihi şimdilik 27 Kasım 2017 olarak belirlendi. Tabii bu tartışılacak. Halk Bankası avukatları Türkiye'de 15 şahitleri olduğunu ifade ettiler. Halkbank Genel Hakan Atilla'nın avukatı duruşmaların 27 Kasım'a ertelenmesini, 15 şahidin dinlenmesi gerektiğini belirttiler. Bu şahitlerin de ABD'ye gelmeden internet üzerinden oluşturulacak bir sistemle dinlemesini istediler" dedi.

ETİKETLER

Reza ZarrabMehmet Hakan AtillaABDİranyaptırımTürkiyeHalkbankCHPErdal Aksünger

İlgili Haberler

Cezaevinden salıverildiği iddiası ile gündeme gelen Zarrab mahkemeye ayakları kelepçeli şekilde çıkarıldı

Reza Zarrab'ın avukatı savunma için ek süre talep etti

Kulis: Zarrab davasına dahil edilecek 6-7 kişi daha var

Son olarak eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında ABD'de tutuklama kararı çıkarılmıştı

Reza Zarrab'ın jürili duruşmasına erteleme kararı

Reza Zarrab ile Mehmet Hakan Atilla ABD'de 95 yıl hapis cezası ile yargılanıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24