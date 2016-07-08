CHP'li Aksünger: İsrail ile anlaşma gemiciklerin önünü açtı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, İsrail ile sağlanan uzlaşmanın aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ar­ma­tör oğ­lu Bu­rak Er­do­ğa­n’­ın da önünü açtığına işaret etti.

Erdal Aksünger, son dönemdeki yargının yeniden yapılandırılması, varlık barışı, İsrail ve Rusya ile uzlaşma, Reza Zarrab davasının olası sonuçları gibi konular birlikte değerlendirildiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “son hamlelerini yaptığını ve çıkış aradığını” söyledi.





Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; CHP'li Aksünger, Türkiye'yi Ortadoğu bataklığına sürükleyen AKP'nin yanlış dış politikasının sonuçlarının önümüzdeki günlerde daha da ağırlaşacağını söyledi. “Erdoğan'ın sattığı sadece eski dostları değildi” diyen Aksünger şu değerlendirmelerde bulundu:

" Erdoğan'ın diktatörlük hevesi ülkeyi çıkmaza sürükledi"

Türkiye Cumhuriyet tarihinin en kritik sürecinden geçiyor. Her alanda atılan adımları birlikte değerlendirmek gerekiyor. Türkiye'nin İsrail ve Rusya ile anlaşmasının arkasında başka gündemler olduğunun farkındayız. Erdoğan'ın diktatörlük hevesi hem kendisini hem de bu ülkenin tamamını bir çıkmaza sürükledi. Şimdi çıkış yolları aranıyor.

"Zarrab eylemlerini Türk bankacılık sistemi üzerinden yaptı"

ABD’de yargılanan Rıza Zarrab'ı o mahkemede söyleyecekleri Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Zarrab'ın yargılanmasına sebep olan eylemlerini Türk bankacılık sistemi üzerinden yaptı. Türkiye'nin ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalma riski halen gündemde.

"Düşük profilli başbakan Binali Yıldırım'ı da aynı son bekliyor"

Bir dönem Obama'nın parmak işaretiyle çağırdığı Ahmet Davutoğlu zorla başbakanlıktan istifa ettiriliyor. İşler çıkmaza girince Saray eşrafı kendisine günah keçisi olarak Davutoğlu'nu seçti. Bunun devamı da gelecek. Eski dostlar düşman olmaya devam edecek. Düşük profilli Başbakan Binali Yıldırım'ı da bekleyen son bu olacak.

"Gemiciklerin önü açıldı"

Erdoğan, uluslararası mahkemelerde yargılanmaktan korkuyor. Tek derdi kendini ve ailesini kurtarmak. Tüm bunlar yaşanırken gözden kaçan bir ayrıntı da Erdoğan'ın armatör oğlu Bu­rak Er­do­ğa­n'­ın gemicikleri…Gemiciklerin önü İsrail ile yaptığı ve önümüzdeki günlerde Mısır ile yapılması öngörülen anlaşma ile daha da açılacağa benziyor."