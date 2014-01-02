CHP'li Akgöl: TIR'da aramanın Valilik'ten gelen emirle engellendiğini düşünüyorum

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Hatay Milletvekili Hasan Akgöl, Hatay Jandarma Komutanlığı’na yapılan ihbar sonucunda durdurulmasına rağmen arama yapılmasına izin verilmeyen TIR’ın silah yüklü olduğuna inandıklarını söyledi. Akgöl, “Kırıkhan ve Adana’dan gelen iki savcı, TIR’ın aranmasını sağlayamadığını ve aramanın Valilik'ten gelen bir talimatla yapılmadığını tahmin ettiğini belirtti. CHP Hatay Milletvekilleri Mehmet Ali Ediboğlu da, TIR’da arama yapılmasına karşı çıkan kişinin istihbarat görevlisi olduğunu söyledi.

Hatay’dan Suriye'ye silah taşıdığı iddia edilen TIR’la ilgili gelişmeler CHP’nin bölge milletvekilleri tarafından yakından izleniyor. Daha önce Suriyeli muhaliflere mühimmat yardımı yapıldığı iddialarını Meclis gündemine taşıyan CHP milletvekilleri, bu sabah yakalanan TIR’la ilgili gelişmeleri T24’e aktardı.

Akgöl: İki savcı arama yapılmasını sağlayamadı

CHP Hatay Milletvekilleri Hasan Akgöl, CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ile birlikte olayın tüm aşamalarına tanıklık ettiklerini anlattı. TIR’la ilgili gelişmelerin dün öğleden sonra 5-6 civarında olduğunu vurgulayan Akgöl, kendilerini de Kırıkhan Jandarma Karakolu’nda olduklarını söyledi. Akgöl, “Bana göre, çok sağlam temelli bir ihbar olduğu için iki savcı olaya el koydu. Kırıkhan savcısı ve Adana’dan özel yetkili bir savcı geldi bu iş için. Ancak, Valilik'ten gelen bir talimatla TIR’da arama yapılması engellendi” dedi.

“Silah yüklü olduğundan yüzde yüz eminim” diyen Akgöl, Suriyeli muhaliflere silah sevkedildiği iddialarını tam üç yıldır gündeme getirdiklerini belirtti.

Ediboğlu: Yeni bir şey değil

Mehmet Ali Ediboğlu, jandarmaya gelen ihbar üzerine Kırıkhan-Reyhanlı yolu Özova tarım bölgesinin ikinci kilometresinde TIR'ın durdurulduğunu anlattı. TIR’ın Kırıkhan Karakolu’na çekildiğini ve jandarma ile TIR’dakiler arasında arama konusunda büyük bir mücadele yaşandığını anlattı.

“Bu işler böyle yürüyor çünkü bu bir devlet organizasyonu” diyen Ediboğlu, “İstihbarat görevlisi de olur” ifadesini kullandı. Bu tür olayların kendilerinde ve bölge halkında şaşkınlık yaratmadığını belirten CHP Hatay Milletvekili Ediboğlu, “Bu yeni bir şey değil. Herkes biliyor. Askeri mühimmat muhaliflere gönderiliyor” dedi.