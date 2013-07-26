CHP'li Akgöl: Meclis'te etnik ayrımcılıktan soruşturma geçiren yönetici var mı?

CHP Hatay Milletvekili Hasan Akgöl, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e, çalışan personeline etnik ayrımcılık, ötekileştirme ve kötü muamele uygulayan bir yöneticiyi sordu. Akgöl, "Türkiye Büyük Millet Meclis Genel Sekreterliğine bağlı birim yöneticilerinden herhangi biri yanında çalışanlara kötü muamele etmek veya ötekileştirme, mobbing, etnik ayrımcılık yaptığı iddiası ile bir soruşturma geçirmekte midir" sorusunu yöneltti. "Böyle bir soruşturma var ise ne aşamadadır" diyen Akgöl, söz konusu yönetici hakkında son iki yıl içinde memuriyeti kötüye kullanmak suçundan cumhuriyet savcılığına bir suç duyurusu yapılıp yapılmadığını da Meclis gündemine taşıdı. CHP'li Akgöl'ün, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

'Soruşturma bitene kadar uzaklaştırıldı mı?'

- Eğer böyle bir soruşturma yapılıyor ise, ilgili yönetici soruşturmanın selameti ve iddiaya konu suçları personel üzerinde baskıya dönüştürebileceği ihtimali göz önünde tutularak görevinden soruşturma bitene kadar uzaklaştırılmış mıdır?

- Uzaklaştırılmadan soruşturma devam ettirilmişse, ifadeleri alınan personelin söz konusu duruma ilişkin olarak ne kadar gerçekçi beyanda bulunabilecekleri hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

- İlgili yöneticinin uzmanlık alanı nedir, teşkilat kanununa göre sorumluluğundaki birimler hangileridir ve bu birimlerde yaptığı görev dağılımları ve bu görev şemalarında yer alan kişilerin eğitim durumları nelerdir?

- TBMM Genel Sekreterliği Teşkilatında görev ve sorumlulukların dağılığımı çalışanların uzmanlık alanlarına göre yapılmış mıdır?