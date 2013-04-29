CHP'li Ağbaba: Dink'i ve Mumcu’yu katledenler alkol bağımlısı mıdır?

Başbakan Tayyip Recep Erdoğan'ın "Alkollü bir içki olan bira, Cumhuriyet'in ilk yıllarında, bazı kitaplarda, 'milli bir halk içkisi' olarak takdim edilmiştir. Halbuki bizim milli içkimiz ayrandır" sözlerini CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Meclis'e taşıdı.

Yazılı, görsel ve sosyal medyadan sonra ‘milli içki’ tartışmaları Meclis’e taşındı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “Ülkemizin milli içkisi ayran mıdır? Rakı mıdır?” diye sordu. “13 yaşındaki N.Ç.’ye tecavüz eden 26 kişinin de alkollü olduklarını mı düşünüyorsunuz” diyen Ağbaba, “Rahip Santoro’yu, Hrant Dink’i, Uğur Mumcu’yu katledenler alkol bağımlısı mıdır? Sivas’ta 35, Bilge Köy’de 44, Uludere’de 35 canın katledilmesinde rolü olanlar size göre bu fiilleri gerçekleştirirken alkollü müydüler” diye sordu.

Milli sebze-milli unlu mamul- milli madeni var mı?

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ‘ayranı’ milli içki olarak ilan eden başbakan Tayyip Erdoğan’a, yanıtlaması istemiyle ‘milli’ soruları yöneltti. Ağbaba, “Ülkemizin milli içkisi ayran mıdır yoksa rakı mıdır? Ayranı milli içki olarak görmek rakıyı da milli içki olarak tanımlamanıza engel midir? Ülkemizin milli yemeği, milli giysisi, milli meyvesi, milli sebzesi, milli unlu mamulü, milli bakliyatı, milli madeni var mıdır? Milli olarak değerlendirdiğiniz başka ürünlerin yer aldığı bir envanteriniz mevcut mudur dedi. Ağbaba’nın diğer soruları şöyle.



-Üniversitedeki şiddet olaylarının çok ciddi bir provokasyon olduğu ortadayken, tek sebebi alkol almış öğrenciler olarak gösterdiniz. Olaylar esnasında öğrencilerin alkollü olduğuna dair elinizde bilgi-belge mevcut mudur? Olaylardan sonra öğrencilere alkol testi yapılmış mıdır?

-Atatürk Orman Çiftliği’nde çocuklara süt gibi alkollü içkiler içirenler kimlerdir?

-Sivas’ta 35, Bilge Köy’de 44, Uludere’de 35 canın katledilmesinde rolü olanlar size göre bu fiilleri gerçekleştirirken alkollü müydüler?

-Rahip Santoro’yu, Hrant Dink’i, Uğur Mumcu’yu katledenler alkol bağımlısı mıdır?

-13 yaşındaki N.Ç.’ye tecavüz eden 26 kişinin de alkollü olduklarını mı düşünüyorsunuz?

-Bugünlerde gündemi manipüle etmek için elinizde kalan son koz alkol müdür? Alkol dışında ülke gündemini saptırmak konusunda bundan sonra benzeri metotlara başvuracak mısınız?

-Ülkemizdeki tüm sorunların kaynağı olarak tespit ettiğiniz alkol konusunda gösterdiğiniz araştırmacı tavrınızı, yoksulluğun, işsizliğin giderilmesi ve toplumsal barışın sağlanması noktasında geliştirmeyi düşünüyor musunuz?