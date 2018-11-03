CHP'li Ağbaba: İnönü Stadı'nı yıkanlara teneke bağlanacak

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İnönü Stadı\'nın yıkılıp yerine yapılacak olan Millet Bahçesi\'ne ilişkin, \"Dönemin Malatya Valisi Turgut Babaoğlu\'na teneke bağladılar, sokak sokak gezdirdiler. Bunu yıkanlara da teneke bağlanacağını herkes bilsin. Bugün iktidara gelebilir. Bugün yıkım ekibi olarak iş başında olabilirler ama Malatyalılar gün geldiği zaman onların da arkasına teneke bağlarlar. Yazıktır, ayıptır, günahtır\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya\'da, partisinin il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile partililerin katıldığı toplantıda konuşan Ağbaba, Bugün bir olaya daha şahitlik ettiklerini kaydederek, şunları söyledi:

\"Dünyada ilk kez bir olaya tanıklık ediyoruz. Birçok temel atma töreni oldu ama ilk kez bugün Malatya\'da bir yıkım töreni yapılıyor. Bir yıkım töreni ilan ediliyor, davet ediliyor, vatandaşlar çağırılıyor, basın mensupları çağrılıyor. Malatya Türkiye\'ye herhalde bugün bu konutla ilgili gündeme gelecek. Bir yıkım töreni yapılıyor. Yapılan yıkım törenin yapıldığı yerde öyle sıradan bir yer değil. Malatya\'nın yetiştirmiş olduğu en önemli değer İsmet İnönü\'nün ismini taşıyan İnönü Stadyumu yıkılıyor. Resmen kentin hafızası yok ediliyor. Kentin hafızası ve kent unutulmaya çalışılıyor. Orası Malatya\'nın herkesin iyi hatıralarının olduğu, coşkunun olduğu bir stat. \'Millet Bahçesi\' adı altında sanki Millet Bahçesi\'ne engelmiş gibi o stat yıkılmaya çalışılıyor. Orası korunabilir belki stat olma anlamını kullanılmayabilir ama herkesin halen sabah yürüyüş yaptığı, çeşitli etkinliklerin yapıldığı bir yer olarak görüyoruz. Orası kullanılabilir, orası kullanılamaya devam edilebilir. Konser anlamında kullanılabilir, zaten Malatya\'nın öyle bir yere ihtiyacı var ama maalesef burası yıkılarak kentin hem hafızası yok edilmeye çalışılıyor, hem de İsmet İnönü\'nün ismi silinmeye çalışılıyor. Bu isim nerede silinmeye çalışılıyor? Türkiye\'nin herhangi bir vilayetinde değil çocuğunu Malatya topraklarına emanet eden, babasını Malatya topraklarına emanet eden değerli hemşerimiz İsmet İnönü\'nün memleketi Malatya\'da İsmet İnönü\'nün ismini taşıyan stat yıkılıyor. Bunu yıkanlara yazıklar olsun diyorum. Allah ıslah etsin onları bir yıkım anlayışı, bu yıkım anlayışı hem kültürel konuda, hem siyasi konuda devam ediyor. Çok gelip geçti hatırlarsınız; İsmet İnönü\'nün heykelini yıkmaya çalışan bir vali vardı. Malatyalılar kendi aralarında para toplayarak yaptırdılar o heykeli yıkmaya çalıştılar. Ne yaptılar Malatyalılar? Teneke bağladı. Dönemin Malatya Valisi Turgut Babaoğlu\'na teneke bağladılar, sokak sokak gezdirdiler. Bunu yıkanlara da teneke bağlanacağını herkes bilsin. Bugün iktidara gelebilir. Bugün yıkım ekibi olarak iş başında olabilirler ama Malatyalılar gün geldiği zaman onlarında arkasına teneke bağlarlar. Yazıktır, ayıptır, günahtır. İnsan utanır. Sen Büyükşehir Belediye Başkanısın, utanır biraz insan. Yıkım için tören yapıyor. Malatya\'nın en önemli değerinin ismini unutturmak için yıkım için tören yapıyor Malatyalılar. Yıkım için beyefendi tören yapıyor. Bir daha söyleyelim; Türkiye\'de ilk kez yıkım için tören yapılıyor. Efendim \'İnönü Stadına ilk kazmayı vurmak için hepinizi bekliyorum\' diyor. Bu anlayış cumhuriyete düşman bir anlayış, bu anlayış Türkiye Cumhuriyeti\'nin değerlerine düşman anlayış, bu kafa bu kafa işte. Bu kadar açık söylüyoruz. Başka iş kalmadı Malatya\'nın hafızasını unutturuyor. Yaptığı şey ney? Rabia Parkı. Sanki bu toprakların ürünü. Arabistan, Mısır\'dan getirdi Rabia Parkı dikti buraya. Kentle ilgili, kentin değerleriyle ilgili yapmış olduğu hiçbir şey yok. Yap Kemal Sunal ile ilgili bir park, yap Kenan Işık ile ilgili bir park, bir tesis. Kemal Sunal başka memlekette olsa ne olurdu? Heykeller dikilirdi, kültür merkezleri dikilirdi. Kemal Sunal gibi bir değere sahip çıkmıyor niye? Çünkü sinemaya düşman, çünkü sanata düşman bu anlayış. Yerel seçimde bunun hesabını Malatyalılar soracaktır bu anlayıştan. İnönü Stadı\'nı yıkan anlayıştan İsmet Paşa\'nın ismini taşıyan stadı yıkan anlayıştan hesabını soracaktır.\"

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