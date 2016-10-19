CHP'li Ağbaba: Cezaevindeki gazetecilerin tecavüzden yattığını iddia eden Burhan Kuzu iftira atıyor!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, canlı yayında “Tecavüzden hapis yatan gazeteciler var” diyen AKP’li Burhan Kuzu’nun kendisine elindeki belgeleri ulaştırdığını söyledi ve “Gönderdiği not ile kendini yalanlamış oldu. Gazetecilik yaptığı için tutuklanan insanlara böyle bir iftirayı atmanın vicdani sorumluluğu ile kendisini baş başa bırakıyorum” dedi.

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Kuzu ve Ağbaba, geçtiğimiz haftalarda CNN Türk’te Şirin Payzın’in canlı yayın konuğu olmuş, darbe girişimi öncesi tutuklanan gazetecilerden bazılarının tecavüz suçlamasıyla hapse girdiğini öne sürmüştü. Kuzu, elinde Adalet Bakanlığı tarafından gönderilen belgeler olduğunu, bu belgeleri Ağbaba’ya ileteceğini söylemişti.

Ağbaba’nın konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle: