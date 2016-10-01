T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

CHP’li Ağbaba’dan AKP’li Kuzu’ya: Bizim Fethullah hocanın eteğinin altında resmimiz yok!

AKP’li Kuzu: Bugün FETÖ'cülerle kolkolasınız, kanka oldunuz kanka

01 Ekim 2016 02:21

AKP Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CNN Türk’te katıldığı canlı yayında Fethullah Gülen ve darbe girişimi hakkında tartışma yaşadı. CHP’li Ağbaba, kendisine “FETÖ’cülerle kol kolasınız” diyen AKP’li Kuzu’ya “Bizim Fethullah hocanın eteğinin altında resmimiz yok” diyerek cevap verdi.

Şirin Payzın’ın programında tartışan iki milletvekilinin ifadeleri şöyle:

Burhan Kuzu: Bugün FETÖ'cülerle kolkolasınız. Kanka oldunuz kanka.

Ağbaba: Bizim Fethullah hocanın eteğinin altında resmimiz yok.

Kuzu: Zamanında biz, sonra siz.

Ağbaba: Benim Fethullah'la resmim yok.

Kuzu: Çok cahil bir adamsın Veli

Ağbaba: Kusura bakmayın, ben hocalığınıza saygı duymuyorum!

ETİKETLER

burhan kuzuveli ağbabafetöfethullah gülen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24