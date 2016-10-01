CHP’li Ağbaba’dan AKP’li Kuzu’ya: Bizim Fethullah hocanın eteğinin altında resmimiz yok!

AKP Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CNN Türk’te katıldığı canlı yayında Fethullah Gülen ve darbe girişimi hakkında tartışma yaşadı. CHP’li Ağbaba, kendisine “FETÖ’cülerle kol kolasınız” diyen AKP’li Kuzu’ya “Bizim Fethullah hocanın eteğinin altında resmimiz yok” diyerek cevap verdi.

Şirin Payzın’ın programında tartışan iki milletvekilinin ifadeleri şöyle:

Burhan Kuzu: Bugün FETÖ'cülerle kolkolasınız. Kanka oldunuz kanka.

Ağbaba: Bizim Fethullah hocanın eteğinin altında resmimiz yok.

Kuzu: Zamanında biz, sonra siz.

Ağbaba: Benim Fethullah'la resmim yok.

Kuzu: Çok cahil bir adamsın Veli

Ağbaba: Kusura bakmayın, ben hocalığınıza saygı duymuyorum!