T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP’li Ağbaba: Bütün siyasi partilerin içi araştırılsın

"Adalet Yürüyüş'ü Türkiye için onurdur"

28 Temmuz 2017 17:34

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, partisinin Malatya İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Ağbaba, 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağının mutlaka sorgulanması gerektiğini belirterek, "Bütün siyasi partilerin içi araştırılsın" dedi.

Basın toplantısında konuşmaya başlayan Ağbaba, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirdiği Adalet yürüyüşünün demokrasi tarihlerine geçeceğini belirten Ağbaba, şöyle devam etti:

“Türkiye değil, dünya demokrasi tarihine geçecek bir barışçıl eylemi gerçekleştirdik. Bu eylem  adalet, hak, hukuk arayan herkesin yürüyüşü, ortak çığlığıdır. Milyonlarca yürek, Maltepe meydanında demokrasi, adalet için attı. Bu yürüyüş, Türkiye için onurdur."

Malatya kayısısı

Malatya kayısısının, Avrupa Coğrafi İşaret Belgesi’ni aldığını ve bunun üzerine Malatya açısından önemli olduğunu vurgulayan Ağbaba şunları söyledi:

“Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Evrensel bir belge alındı. Tescil alındı ama Malatya kayısısının kaderi değişmedi. Yaş kayısı 30, 35, 40 kuruşa satıldı. Mazot ve su konusunda çok ciddi sıkıntılar var. Bakana da buradan çağrı yapıyoruz; Alan bazlı desteği ver Malatya’ya başka bir şey yapma."

'Siyasi ayağı sorgulansın'

15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağının mutlaka sorgulanması gerektiğini kaydeden Veli Ağbaba, "Kuşkular ortaya çıkarılmalıdır. 249 şehidimiz, binlerce gazimiz var, Türkiye’nin demokrasisi önemli bir yara aldı ama bunun siyasi ayağı yok. Siyasi ayağının ortaya çıkarılması gerekiyor. Bütün siyasi partilerin içi araştırılsın” diye konuştu.

ETİKETLER

veli ağbabachpmalatya15 temmuzaçıklamasiyasi partiaraştırılsın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24