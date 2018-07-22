CHP'li Ağbaba: Bu durum Atatürk'ün şahsına, annesine, kızına hakaret edenleri cesaretlendirmektedir

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Anıtkabir’de Türkiye’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk hakkında hakaret içeren sözler kullanan Safiye İnci hakkında soruşturma başlatılmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde 2002-2018 yıları arasında kaç kişinin Atatürk’e, kaç kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında yasal işlem yapıldığını sordu.

Atatürk'e yönelik hakaret suçlarının cezasız kaldığını savunan Ağbaba, cezasızlığın bu tür olayları teşvik ettiğini belirtti. CHP’li Ağbaba, şunları söyledi:

“Bir gün elinde satırla Atatürk anıtına saldırılıyor, bir gün televizyon ekranlarında sarıklı meczuplar tarafından ağza alınmayacak laflar sıralanıyor. Son olarak Safiye İnci isimli kadının Anıtkabir'in önünde Atatürk'e hakaret ettiği videoyu İnternette paylaşması kamuoyunda büyük tepki topladı.Ne yazık ki Atatürk’e hakaret edenler ile ilgili Cumhuriyet Savcıları kendiliğinden harekete geçmemekte, kamuoyunun tepkisi, sosyal medyada başlatılan kampanyalarla kişiler hakkında işlem başlatılmaktadır. Bu durum Atatürk heykellerine saldırıların, Atatürk’ün şahsına, annesine, manevi kızına hakaret edenleri cesaretlendirmektedir. Ülkenin kurucusu Atatürk’e saldırılara sessiz kalanların, konu Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunda anında işlem yapmaları ise düşündürücüdür.”

"Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle kaç kişi tutuklanmıştır? "

Ağbaba’nın İçişleri Bakanı Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergede de şu sorular yer aldı:

2002-2018 yıları arasında Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle kaç kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır?

Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle kaç kişi gözaltına alınmıştır? Bu kişilerden kaçı tutuklanmıştır?

Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle kaç kişi halen cezaevlerindedir?

Atatürk anıtlarına saldıran kaç kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır? Bu kişilerden kaçı tutuklanmıştır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle bugüne kadar kaç kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır? Bu kişilerin yaş dağılımı nasıldır?

Hakaret suçlamalarının basın-yayın, sosyal medya dağılımları nasıldır?

Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle kaç kişi tutuklanmıştır? Bu kişilerden kaçı halen cezaevindedir? Bu kişilerin yaş dağılımı nedir?

Ne olmuştu?

Sosyal medyada Safiye İnci isimli kişinin, Anıtkabir’de Türkiye’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk hakkında hakarete varan sözler sarf ettiği bir video yayıldı. Videonun yayılmasının ardından, Atatürk için “(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ın b*ku olamaz” gibi ifadeler kullanan İnci’nin tutuklanması için sosyal medyada kampanya başlatıldı.

Ankara Başsavcılığı’nca hakkında soruşturma başlatılan İnci, cumartesi günü gözaltına alındı. Aralarında milletvekilleri ve eski yerel yöneticilerin de yer aldığı AKP’li isimler, yaşananların ardından CHP ya da ‘FETÖ’nün bulunduğunu iddia etse de; İnci daha sonra yayınladığı özür videosunda görüntüleri kendisini kızdıran bir arkadaşına özel olarak attığı savunmasını yaptı.