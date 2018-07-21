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Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Soruşturmayı Ankara Başsavcılığı başlattı

21 Temmuz 2018 13:14

Ankara Başsavcılığı'nca Anıtkabir'de çektiği videoda Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında soruşturma başlatıldı. İnci soruşturma kararının ardından gözaltına alındı.

Soruşturma kararının verilmesinin ardından yapılan açıklamada, "Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği video görüntüsü sosyal medyada yer alan şahıs ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın suçları soruşturma bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

 

Anıtkabir'in önünde Atatürk'e hakaret ettiği videoyu internette paylaşan Safiye İnci, sosyal medyada infiale neden olmuştu. Videonun yayınlamasından sonra yüzlerce kişi Safiye İnci'yi protesto ederek tutuklanmasını istemişti.

Gözaltına alındı

Hakkında soruşturma başlatılan Safiye İnci, Ankara Yenimahalle'deki ikametgahında göaltına alındı. İnce ifadesi alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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