AKP'li Çamlı önce yazdı, sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor!

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Safiye İnci isimli bir kadının Türkiye’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili hakaret içeren sözler kullanması olayının ‘CHP’yle bağlantılı’ olduğunu öne sürdü. Çamlı, İnci’yle ilgili yaptığı “Yeni bir müftü karısı vakası” paylaşımını bir süre sonra sosyal medya hesabından kaldırdı.

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Atatürk'e hakaret eden İnci'nin yanında, Tuğçe Maden isimli üniversite öğrencisinin fotoğrafını paylaşan Çamlı, "Yeni bir müftü karısı vakası! Made by: Ulusalpark şirinleri. Ucuz ve iğrenç" diyerek genç kadını hedef aldı.

Fotoğrafın aslı...

Öte yandan Çamlı'nın hedef aldığı üniversite öğrencisi Maden ise, kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Maden, o fotoğrafı geçen yıl çekip, kişisel Instagram hesabına koyduğunu belirtti.

İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci olan ve model olduğu belirtilen Maden, "Arkadaşlar bu ve benzeri görsellerde geçen yıl instagramda paylaştığım fotoğrafım kötü niyetli kişilerce kullanılmış?! Olayla zerre ilgim yok! Lütfen yayar mısınız? Bu kendini bilmezler artık daha fazla paylaşım yapmasın!!!!" diye ifade etti.

Maden'in kişisel Instagram hesabında, o fotoğrafın geçen yıl konulduğu görülürken, sosyal medyada genç kadına destek mesajları atıldı.

İşte 29 Ağustos 2017'de çekilen o fotoğraf:

Gökçek özür diledi

Öte yandan Ankara’nın eski belediye başkanı Melih Gökçek de, sosyal medya hesabından benzer bir paylaşımda bulundu. Gökçek, kişisel Twitter hesabından, "Yalancının mumu yatsıya kadar da yanmıyor. Kız ODTÜ'lü... Çarşafla ilgisi filan yok. Tam bir provokatör... İşte normal yaşantısı ve çarşaflı hali" diye yazarak, o fotoğrafı paylaştı.

Gökçek daha sonra o paylaşımı silerek özür diledi. Gökçek, "Aşağıda çarşaflı foto yanında Safiye'nin açık fotosu bütün Twit aleminde yayınlanmıştı. Ben de o hesaplardan fotoyu aldım. Ancak Tuğçe Maden aşağıdaki Twiti atmış. Hata ettik ise özür dilemek görevimiz. Özür dilerim Tuğçe Hanım. Twitimi siliyorum"dedi.

Ne olmuştu?

Sosyal medyada Safiye İnci isimli kişinin, Anıtkabir’de Türkiye’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk hakkında hakarete varan sözler sarf ettiği bir video yayıldı. Videonun yayılmasının ardından, Atatürk için “(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ın b*ku olamaz” gibi ifadeler kullanan İnci’nin tutuklanması için sosyal medyada kampanya başlatıldı.

Ankara Başsavcılığı’nca hakkında soruşturma başlatılan İnci, cumartesi günü gözaltına alındı. Aralarında milletvekilleri ve eski yerel yöneticilerin de yer aldığı AKP’li isimler, yaşananların ardından CHP ya da ‘FETÖ’nün bulunduğunu iddia etse de; İnci daha sonra yayınladığı özür videosunda görüntüleri kendisini kızdıran bir arkadaşına özel olarak attığı savunmasını yaptı.