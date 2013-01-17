T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'li Ağaba'nın NATO'dan beklediği yanıt Bakan Yılmaz'dan geldi

CHP'li Ağbaba: Kürecik’teki radar üssünü ziyaret talebimizi NATO'nun daimi temsilciliğine gönderdiğimiz halde izin talebine neden bakanlığınız yanıt vermektedir?

17 Ocak 2013 00:49

 Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Brüksel’deki NATO Temsilciliğine Kürecik  radar üssü ziyareti için yaptığı başvuruya yanıt Millet Savunma Bakanı İsmet  Yılmaz’dan geldi.  Bakan Yılmaz, Ağbaba’ya, ziyaret talebinin uygun görülmediğini bildirdi. 

 

‘Ne gariptir ki; NATO  yerinebakan yanıt verdi’

 

Veli Ağbaba, “Türkiye’deki yetkili tüm makamlara yaptığımız başvuruların reddinde, Kürecik'in bir NATO tesisi olduğu ve bu sebeple izin verilemeyeceği belirtilmişken; ilgili makam olarak gösterilen NATO'nun yetkili birimlerine yaptığımız başvuruya da ne gariptir ki yine Milli Savunma Bakanlığı gerekçe göstermeden ret yanıtını vermektedir “ dedi.

Ret yanıtı üzerine Ağbaba,  Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yanıtlanması istemiyle şu soruları yönlendirdi:

-Kürecik’teki radar üssünü ziyaret talebimizi NATO’nun daimi temsilciliğine gönderdiğimiz halde izin talebine neden bakanlığınız yanıt vermektedir?

-İzin talebimin reddine Bakanlık tek başına mı yoksa NATO ile görüşerek mi karar vermiştir?

-Kürecik ziyareti izin talebim hangi gerekçeyle reddedilmiştir?

-Kürecik üssünü ziyaret talebim NATO’nun hangi mercii tarafından reddedilmiştir?

-Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi bir Milletvekili olarak Kürecik üssünü ziyaret izni almak için hangi mercie başvurmak gerekir?

 

ETİKETLER

chpnotobakan yılmazveli ağbabakürecik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24