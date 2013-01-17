CHP'li Ağaba'nın NATO'dan beklediği yanıt Bakan Yılmaz'dan geldi

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Brüksel’deki NATO Temsilciliğine Kürecik radar üssü ziyareti için yaptığı başvuruya yanıt Millet Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’dan geldi. Bakan Yılmaz, Ağbaba’ya, ziyaret talebinin uygun görülmediğini bildirdi.

‘Ne gariptir ki; NATO yerinebakan yanıt verdi’

Veli Ağbaba, “Türkiye’deki yetkili tüm makamlara yaptığımız başvuruların reddinde, Kürecik'in bir NATO tesisi olduğu ve bu sebeple izin verilemeyeceği belirtilmişken; ilgili makam olarak gösterilen NATO'nun yetkili birimlerine yaptığımız başvuruya da ne gariptir ki yine Milli Savunma Bakanlığı gerekçe göstermeden ret yanıtını vermektedir “ dedi.

Ret yanıtı üzerine Ağbaba, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yanıtlanması istemiyle şu soruları yönlendirdi:

-Kürecik’teki radar üssünü ziyaret talebimizi NATO’nun daimi temsilciliğine gönderdiğimiz halde izin talebine neden bakanlığınız yanıt vermektedir?

-İzin talebimin reddine Bakanlık tek başına mı yoksa NATO ile görüşerek mi karar vermiştir?

-Kürecik ziyareti izin talebim hangi gerekçeyle reddedilmiştir?

-Kürecik üssünü ziyaret talebim NATO’nun hangi mercii tarafından reddedilmiştir?

-Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi bir Milletvekili olarak Kürecik üssünü ziyaret izni almak için hangi mercie başvurmak gerekir?