CHP'li Abdüllatif Şener: Devlette liyakat sistemi yeniden inşa edilmeli (2)

\'KURDA 1 KURUŞ ARTIŞ OLSA BORÇ ARTIYOR\'

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, son dönemdeki ekonomik gelişmelerle ilgili \"Kurda 1 kuruşluk artış olsa Türkiye\'nin borçları, 4 milyar 67 milyon lira artıyor. Bahsettiğim borca göre, dolar kuru 6 lira olsaydı bizim dış borcumuz, Türk lirası cinsinden 1 trilyon 41 milyar lira artmış durumda oluyor\" dedi.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ve Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti\'ni (KGC) ziyaret etti. Ziyarette konuşan KGC Başkanı Veli Altınkaya, basın sektöründe yaşanan sıkıntıları anlattı. Altınkaya, döviz kurundaki yükseliş nedeniyle gazete kağıdı ve uydu kiralama ücretlerinde, yüksek oranda artış olduğunu söyledi. Altınkaya, ayrıca basın sektöründeki sıkıntıların sıralandığı 15 maddelik kağıdı Şener\'e verdi.

CHP Konya Milletvekili Şener ise ziyaretteki konuşmasında, \"Sektörün ve gazetecilerin sorunlarını dile getirdiler. Gerçekten ağır bir dönem yaşıyoruz. Neden? Gazete kağıdı ithale dayalı olmalı. Gazete maliyetlerini yukarı doğru çekince bunu finanse etme durumu var. Bu da meslek açısından en önemli sorunlardan biridir. Sadece gazetecilikle ilgili değil, ülkemizdeki ekonomik durumun her sektöre zorluklar getirdiğini biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda kriz masası oluşturduk. O masada oturanlardan biri de benim. Bunu takip ediyoruz. Kriz masasının üyesi olarak ülkeye dağıldık ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ediyoruz. Meslek gruplarının yaşadığı sorunları araştırıyoruz ve sonrasında bunu Ankara\'da değerlendireceğiz\" dedi.

\'HER ALAN DOLARİZE OLMUŞ\'

Son 10 yılda, Türkiye ekonomisinde sorunlar oluştuğunu kaydeden Şener, \"Bu dönem öyle geçiştirilecek dönem değildir. \'Döviz çıktı, benim dövizim yok\' diyebileceğimiz bir şey değildir. Bu, bütün gelir gruplarını etkileyecek bir süreçtir. Fiyat artışlarına yol açacak, borçluluk nedeniyle birçok girişimci işini sürdüremeyecek. İflasları izleyeceğiz, işsizleri göreceğiz. Bütün bunları üst üste görünce ekonominin de küçüleceğini göreceğiz. Ekonominin küçülmesiyle bütçe azalacaktır. Bize göre bu süreçte dış etkiler yok mu? Var. Her dönemde dış faktörler vardır. İç dinamikler müsait olmadığı takdirde dış dinamikler etkili olamaz. Son 10 yılda Türkiye ekonomisinin önemli sorunları var. Her alan dolarize olmuş. Benim bulunduğum dönemlerde döviz geliri olmayanların döviz cinsinden borçlanmaları yasaktı. Bunu prensibe bağlamıştık. Sonradan 2010 yılında maalesef bu kural terkedildi. Bunun üzerine Türkiye döviz üzerinden borçlanmaya başladı. Kurda 1 kuruşluk artış olsa Türkiye\'nin borçları, 4 milyar 67 milyon lira artıyor. Bahsettiğim borca göre, dolar kuru 6 lira olsaydı bizim dış borcumuz, Türk lirası cinsinden 1 trilyon 41 milyar lira artmış durumda oluyor\" diye konuştu.

\'ARAMIZDA KÖTÜ BİR ŞEY GEÇMEDİ\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçmişte güzel hukukları olduğunu da dile getiren CHP\'li Şener, şunları söyledi:

\"Hiç kavga etmedik, aramızda kötü bir şey hiç geçmedi. Bana hep güzel üslup kullanmıştır. Ben geldiğimde dolar 1 lira 60 kuruştu, bıraktığımda 1 lira 10 kuruştu. 1 lira 10 kuruş olarak bıraktığım dolar, şu an 6 lirayı geçti. Asıl sorun, ekonominin yönetiminde. Bu açıdan liyakata önem verilmelidir. Ekonomi düzgün yürütülürse 6 ayda her şey düzelir. Eğer yönetilmezse 3 yıl içinde herkes kavrulur. 3- 5 sene Türkiye bu sıkıntıyı çeker ve herkes yanar. Tabi her kriz döneminde kazananlar vardır. Bunlar rantiyecilerdir; ama üreten, çalışan kesimler kriz dönemlerinde mahvolur. O yüzden biz enerji sarf edenleri korumak için çalışırız. Biz ihracata katkısı olanları düşünmek zorundayız. Bu süreçte bazı eleştiriler olmaz mı? Olur. Memleketi sevmek, eleştiri yapmaktan çekinmemeyi gerektirir. Memleketin bu badireden kurutulması için hangi adımlar varsa o adımları atarız\" diye konuştu.



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)



