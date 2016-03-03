CHP'den vicdani ret önerisi: Silahsız askeri eğitimden sonra kamu hizmeti yapılsın

CHP'den askerlik sistemine ilişkin yeni bir öneri geldi. Öneri, maaş artırımı, vicdani ret ve kadınlara askerlik gibi maddeler içeriyor. TSK'nın görev ve uzmanlaşma ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir askerlik sisteminin Milli Savunma Komisyonu'nda değerlendirilmesine karar verildiğini söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, "Vicdani red nedenleriyle silahlı askerlik yapmak istemeyenlere 10 haftalık silahsız temel askerlik eğitiminden sonra sivil kamu hizmeti yapma seçeneği verilecektir" dedi.

Yasa, Anayasa Mahkemesinde

Habertürk'ün haberine göre, CHP, sözleşmeli er ve erbaşların maaş ve ikramiyelerinde hak kaybı yarattıkları gerekçesi ile askerlik kanununda değişiklik öngören yasayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, "tek tip askerlik sistemi" önerdiklerini belirterek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacını etkin şekilde karşılayacak, kamu vicdanında "sadece fakir çocukları askerlik yapıyor, şehit ve gazi oluyor" şeklindeki eleştirileri önleyecek bir sistemi tesis etmek durumunda olduklarını söyledi.

CHP'nin önerisi

Çiçek, düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin askerlik sistemiyle ilgili önerisini açıkladı. TSK bünyesinde görev yapan 600 binden fazla askerin yüzde 42'sinin uzman personel olduğunu ifade eden Çiçek, geri kalan bölümünün zorunlu askerlik sistemi içnde vatan görevini yapan Mehmetçiklerden oluştuğuna dikkati çekti.

"Türkiye'de, TSK'nın ihtiyacını daha etkin bir şekilde karşılayacak, kamu vicdanında 'sadece fakir çocukları askerlik yapıyor, şehit ve gazi oluyor' şeklindeki eleştirileri önleyecek bir askerlik sistemini tesis etmek durumundayız" diyen Çiçek, konuyla ilgili olarak geçen hafta TBMM Milli Savunma Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden bilgi aldıklarını, mevcut durumu ve ihtiyaçları birlikte değerlendirdiklerini kaydetti.

Milli Savunma Komisyonu

Uzmanlaşmış personelin görev yaptığı TSK'nın başta terörle mücadele ve sınır güvenliği olmak üzere daha etkin görev yapacağını tespit ettiklerini kaydeden Çiçek, "Türkiye’deki çeşitli askerlik sistemlerini tek bir uygulama halinde birleştirecek, kamu vicdanında adaleti sağlayacak, TSK'nın görev ve uzmanlaşma ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir askerlik sisteminin uygulanmasına yönelik çalışma yapılmasına ve bu konunun tekrar Milli Savunma Komisyonunda değerlendirilmesine karar verildi" dedi.

CHP'nin; "zorunlu askerlik" adı verilen vatan hizmetinin kamu vicdanında kabul gören eşit ve adil bir sistem dahilinde yaz tatillerinde yapılmasını öngördüklerini, tek tip askerlik sistemi içinde bütün yükümlülere seferberlik halinde vatan savunmasında gerekli olan 10 hafta temel askerlik ve ihtisas eğitimi verilmesini esas alındığını söyledi.

"Kadınlara askerlik yapma özgürlüğü..."

Bu eğitimlerden sonra gönüllü olarak göreve devam etmek isteyen Mehmetçiklere her ay en az asgari ücret seviyesinde maaş ödenmesinin öngörüldüğünü belirten Çiçek, önerinin içeriğiyle ilgili şu bilgiyi verdi:

"Bugün verilen aylık 75 TL'lik harçlık yerine, asgari bin 300 TL aylık ödeme yapılacaktır. Göreve devam eden askerlerin sigorta primleri dahil her türlü gideri devlet tarafından karşılanacaktır. Özel ihtiyaçları gereği eğitimini tamamlayan ve askerliğe devam etmek istemeyen Mehmetçiklerden en az asgari ücret seviyesinde aylık ödeme yapmasını öngören tek tip askerlik sistemin daha adil olacağı ve TSK’nın uzmanlaşma hedefine hizmet edeceği ortaya çıkmıştır. Yunanistan, Norveç, İsrail ve Finlandiya dahil bir çok ülkede uygulandığı gibi kadınlara gönüllü olarak askerlik yapma hak ve özgürlüğü verilecektir. Geçerli vicdani red nedenlerle silahlı askerlik yapmak istemeyenlere 10 haftalık silahsız temel askerlik eğitiminden sonra sivil kamu hizmeti yapma seçeneği verilecektir.

Vatan borcunu tamamlayan ve 12 aylık askerlik hizmeti sonrasında göreve devam etmek isteyen Mehmetçiklere ise asgari ücretin en az iki katı tutarında, yani 2 bin 600 TL aylık ödenmesi uzmanlaşmış ordu için önemli bir kaynak ve adım olacaktır. "

Gençlerin kariyer planlaması

Çiçek, gençlerden ve ailelerinden bedelli askerlik talepleri aldıklarını, Meclisin gençlerin çağrılarına ve sorunlarına çözüm bulmak durumunda olduğunu ifade ederek, "Mevcut sistemin adil olmaması ve kamu vicdanını sızlatması nedeniyle çeşitli istisnalar getirilmiştir. Bir milyon 800 bin üniversite öğrencisi ile birlikte 38 yaşına kadar askerlik görevi tecil edilen milyonlarca genç, kariyer planlamasında ve iş bulmada önemli sorunlar yaşamaktadır. Tek tip askerlik sistemi ile bu sorunların büyük oranda çözülmesi ve kamu vicdanında kabul gören bir askerlik sistemine geçilmesi amaçlanmaktadır" diye konuştu.

"Vatan borcunda eşitlik ve adalet"

Milli Savunma Bakanlığının önerilerine nasıl baktığı sorusuna karşılık Çiçek, "Yaptığımız görüşmede, buna benzer modeli kendi içinde tartışacaklar ve en kısa sürede tekrar komisyona getirecekler. Özellikle Mehmetçikler açısından şehit ve gazilerin, fakir çocukların askerlik yaptığı, zenginlerin yapmadığı iddialarının yoğunlaştığı dönemde vatan borcunda adalet ve eşitliği sağlamak, herkesin aynı uygulamaya tabi olduğu sistemi kurmak komisyonun da bakanlığın da Genelkurmay Başkanlığı'nın da temel amacı olduğunu biliyorum. Uzman kadroları var ama bunlara başvuru yetersiz. Bunun çözümü de 10 aylık temel eğitimden sonra teşvikler verirsiniz, özlük haklarını geliştirirsiniz, Güneydoğu'da terörle mücadelede görev alanlara üç asgari ücret düzeyinde ücret ve ilave imkanlar verirsiniz. Çünkü uzman ihtiyacını karşılamak lazım. Bugünkü ortamda 12 aylık Mehmetçiklerle bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak zor" değerlendirmesini yaptı.