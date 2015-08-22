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CHP'den zorunlu askerlikle ilgili yeni teklif

Halen askerlik hizmetini yerine getiren er ve erbaşlara sembolik düzeyde verilen harçlıklar, teklif kanunlaşırsa asgari ücret seviyesine çıkarılacak

22 Ağustos 2015 15:10

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Grup Başkan Vekili Özgür Özel, askerlik hizmetini yerine getiren er ve erbaşlara asgari ücret düzeyinde harçlık verilmesi için hazırladıkları kanun teklifini TBMM'ye sundu.

Teklifin gerekçesinde, bedelli askerlik uygulaması için belirlenen tutarların çoğunlukla yoksul halk kesimlerinin ödeyemeyeceği meblağlar olduğu, bunun neticesinde maddi imkanı olan gençlerin parasıyla tezkere alabildiği, yoksul çocuklarının ise askere alındığı eşitsiz bir sistemin ortaya çıktığı ifade edildi. 

Bu eşitsiz uygulamaya ek olarak, 12 ay boyunca çalışma yaşamından uzak kalan gençlerin karşı karşıya kaldığı maddi külfet de vurgulanarak, bu durumun askerlik çağına gelen gençler arasında açıkça haksızlığa sebep olduğu belirtildi.

Halen askerlik hizmetini yerine getiren er ve erbaşlara sembolik düzeyde verilen harçlıklar, teklif kanunlaşırsa asgari ücret seviyesine çıkarılacak.

 

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