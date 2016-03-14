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CHP’den üç günlük ulusal yas teklifi

CHP’li Tanal, Ankara Kızılay'daki bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için TBMM'ye 3 günlük ulusal yas teklifi verdi

14 Mart 2016 21:25

 

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Ankara’da 37 kişinin öldüğü Kızılay'daki bombayı saldırı için 3 günlük ulusal yas teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

CHP’li Tanal’ın sunduğu teklifin gerekçesi şöyle:

“13.03.2016 tarihinde Ankara ili, Çankaya İlçesi sınırları içerisinde Kızılay mevkiinde TBMM’ye 300, Başbakanlığa 150, Genelkurmay Başkanlığına 500 metre uzaklıkta patlatılan bomba sonucu 37 vatandaşımızın yaşamını kaybetmesine neden olan vahim hadise ardından 3 gün ulusal yas ilan edilmesi teklifimin kabulünü bilgilerinize sunarım. Ankara’da, Çankaya ilçesinin en merkezi yeri olan Kızılay’da teröristlerin bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmesi sonucunda 37 vatandaşımız yaşamını yitirmiştir. Yurttaşlarımızın maruz kaldığı ve Tüm Türkiye’yi derin bir kedere boğan bu acı olayın yaralarını sarmak için toplumda ‘Ulusal Yas’ beklentisi mevcuttur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması ile beraber insanlık dışı hareket eden tüm terör örgütlerine karşı birlik içinde mesaj vermek öncelik haline gelmiştir. Teklif ile 13.03.2016 tarihinde Ankara İli Çankaya İlçesi Kızılay Bölgesi’nde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için 3 gün süre ile ulusal yas ilan edilmesi amaçlanmaktadır.”

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