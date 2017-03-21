CHP’den TFF Başkanı Yıldırım Demirören’e istifa çağrısı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in söylediği "Sayın Cumhurbaşkanım daha güçlü bir Türkiye için 17 Nisan sabahı ’Evet’ diyen bir Türkiye’ye uyanmak için saygılarımı sunuyorum" sözlerine tepki gösterdi ve istifaya çağırdı.

Hürriyet'in haberine göre, Tekin şöyle konuştu:

"Dün tarafsız olması gereken, 80 milyon yurttaşımızı temsil etmesi gereken federasyon başkanı utanmadan, arlanmadan, sıkılmadan, ’ben evet diyeceğim, herkes evet desin’ dedi. ’Evet’ diyebilirsin, ona hiç tereddüdüm yok.

"Tercihinin ne olduğu beni ilgilendirmez. Şerefiniz, haysiyetinin, namusunuz varsa derhal istifa edeceksiniz kardeşim oradan. Orası sizin babanızın çiftliği değil. Böyle bir şey olabilir mi? Devletin bütün kurumları, sivil olması gereken kurumlar, kuruluşlar kampanyada taraf olabilecek durumu gelmiş. Kazaran bu sistem geçtiği zaman ne olur acaba, düşünüyor musunuz hiç? Türkiye bunların hiç birini hak etmiyor."