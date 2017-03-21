T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP’den TFF Başkanı Yıldırım Demirören’e istifa çağrısı

"Şerefiniz, haysiyetiniz, namusunuz varsa derhal istifa edeceksiniz kardeşim oradan"

21 Mart 2017 20:52

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in söylediği "Sayın Cumhurbaşkanım daha güçlü bir Türkiye için 17 Nisan sabahı ’Evet’ diyen bir Türkiye’ye uyanmak için saygılarımı sunuyorum" sözlerine tepki gösterdi ve istifaya çağırdı.

Hürriyet'in haberine göre, Tekin şöyle konuştu:

"Dün tarafsız olması gereken, 80 milyon yurttaşımızı temsil etmesi gereken federasyon başkanı utanmadan, arlanmadan, sıkılmadan, ’ben evet diyeceğim, herkes evet desin’ dedi. ’Evet’ diyebilirsin, ona hiç tereddüdüm yok.

"Tercihinin ne olduğu beni ilgilendirmez. Şerefiniz, haysiyetinin, namusunuz varsa derhal istifa edeceksiniz kardeşim oradan. Orası sizin babanızın çiftliği değil. Böyle bir şey olabilir mi? Devletin bütün kurumları, sivil olması gereken kurumlar, kuruluşlar kampanyada taraf olabilecek durumu gelmiş. Kazaran bu sistem geçtiği zaman ne olur acaba, düşünüyor musunuz hiç? Türkiye bunların hiç birini hak etmiyor."

 

 

ETİKETLER

gürsel tekinyıldırım demirörentffevetreferandum

İlgili Haberler

TFF Başkanı ve medya patronu Demirören'den 'evet' propagandası

Futbol Zirvesi'nde konuşan Yıldırım Demirören, Cumhurbaşkanı'na seslendi...

Selçuk Dereli'den Demirören'e tepki: Futbolumuzun bu kadar ayaklar altına alındığını daha önce hiç görmedim

"Yıllarımı futbola verdim..."

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24