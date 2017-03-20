TFF Başkanı ve medya patronu Demirören'den 'evet' propagandası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı ve Milliyet ile Vatan gazetelerinin sahibi Yıldırım Demirören Futbol Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Sayın Cumhurbaşkanım daha güçlü Türkiye için 17 Nisan sabahı 'Evet' diyen bir Türkiye'ye uyanmak için saygılarımı sunuyorum" dedi.

Türk futbolunda en büyük şanslarının Erdoğan'ın verdiği destek olduğunu anlatan Demirören, şunları söyledi:

"Artık biz futbolu seyreden değil, Avrupa tarafından takip edilen bir ülke haline geldik. Artık UEFA başkanlık seçiminde söz sahibi ülkeyiz. Belirleyici ülke haline geldik. Fikri alınan, tavrı ne olacak diye merak edilen ülke haline geldik. Bizim önerdiğimiz kişi UEFA başkanı oldu. Nisan ayındaki seçimde de büyük bir ihtimalle bir Türk arkadaşımız yönetimde yer alacak. Sayın Cumhurbaşkanım, gücümüzü sizden ve devletten alarak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na aday olduk. Yeni Türkiye, bu şampiyonayı saygınlığıyla organizasyonu alacak güçtedir. Bu federasyonumuzun olduğu kadar, devletimizin, ekonomimizin gücüyle geldiğimiz noktadır. Bundan sonra da böyle devam edecek. Artık Avrupa'da ve dünyada söz sahibi ülkeyiz. Sayın Cumhurbaşkanım daha güçlü Türkiye için 17 Nisan sabahı 'Evet' diyen bir Türkiye'ye uyanmak için saygılarımı sunuyorum."

"17 Nisan sabahı "Evet" diyen bir Türkiye ile uyanmak dileğiyle..."

Spor Toto Süper Lig maçları için yapılan yayın ihalesinin 600 milyon dolarlık bedelle tamamlandığına dikkati çeken Demirören, şöyle konuştu:

"Bu sadece ülkemize yapılan yatırım değil, ülkemize duyulan güvenden ötürü. Sayın Cumhurbaşkanım, Türk futbol ailesi adına size minnettarım. Siz güçlendikçe futbol da güçlendi. Milli gelirimiz 3 bin dolardan 10 bin dolar seviyesine yükseldikçe şubat ayında Avrupa'da üç takımla mücadele eder hale geldik. Belki de şampiyonluklar gelecek."