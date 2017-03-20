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Spor

Selçuk Dereli'den Demirören'e tepki: Futbolumuzun bu kadar ayaklar altına alındığını daha önce hiç görmedim

"Yıllarımı futbola verdim..."

20 Mart 2017 22:48

Eski hakem Selçuk Dereli, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı ve Milliyet ile Vatan gazetelerinin sahibi Yıldırım Demirören'in Futbol Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Sayın Cumhurbaşkanım daha güçlü Türkiye için 17 Nisan sabahı 'Evet' diyen bir Türkiye'ye uyanmak için saygılarımı sunuyorum" demesine tepki gösterdi. 

Dereli, Twitter hesabından Demirören’i eleştirerek “Yıllarımı Türk futboluna verdim ancak  futbolumuzun bu kadar ayaklar altına alındığını daha önce hiç görmedim” ifadelerini kullandı.

 Dereli, spor ile siyasetin birbirine karışmasına Rıdvan Dilmen’in başlattığı ‘evet’ kampanyası sırasında da tepki göstermişti.

Dereli, “Sporcu kardeşlerime seslenmek istiyorum.Değerli arkadaşlar, söz konusu vatan olduğunda hatalı ve faullü haraketlerden uzak durmak gerekir. Şu anda Türkiye ofsayta düşürülmek isteniyor. Siz de ülkemizi bu duruma götürmek isteyenlerden olmayın. Cumhuriyetimize, vatanımıza, Atatürkümüze sahip çıkın. Bölünmeye karşı elbette başkanlığa ‘HAYIR’ diyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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