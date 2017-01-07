CHP'den TBMM Başkanlığı'na 'sahte pusula' başvurusu

TBMM Genel Kurulu'nda Emekli Sandığı Kanun görüşmelerinde bazı AKP'li milletvekillerinin sahte pusula kullandığının ortaya çıkması üzerine CHP, TBMM Başkanlığı'na başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, sahte pusula kullanımıyla ilgili suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Sputnik'ten Yurdagül Şimşek'in haberine göre, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, TBMM Başkanlığı'na yaptığı başvuruda; TBMM Genel Kurulunun 52. Birleşiminde CHP milletvekillerinin yoklama talebi üzerine gerçekleştirilen oylamada pusulayla oy kullanan AKP milletvekilleri, Mustafa Şahin, Mehmet Akyürek, Hacı Özkan, Metin Bulut, Abdülkadir Yüksel ve Serkan Bayram'ın salonda bulunmadıkları tespit edildiğini ifade etti.

"Meclis çatısı altında suç işlenmiştir"

"Dolayısıyla TBMM Genel Kurulunun 52. Birleşiminde Yüce Meclisin çatısı altında suç işlenmiştir" diyen CHP'li Gök, başvuru dilekçesinde şu görüşlere yer verdi:

"Söz konusu suçun iktidar Partisi Grubuna mensup milletvekillerinin planlı ve organize bir girişimi sonucunda gerçekleştiğine kuşku yoktur. Genel Kurul Salonunda olmayan milletvekilleri için sahte oy pusulası düzenlenmesi yeni karşılaşılan bir durum olmayıp, siyasi iktidara mensup milletvekillerinin daha önce de benzer girişimlerde bulundukları TBMM tutanaklarına yansımıştır. Yaşananlar demokrasimiz açısından utanç vericidir."

"Anayasa görüşmelerinde de yaşanabilir"

Gök sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu durum, 9 Ocak Pazartesi günü görüşmelerine başlanacak olan anayasa değişikliği teklifinin görüşme sürecinde de anayasa ve iç tüzüğe aykırı, suç teşkil eden benzer hukuksuzlukların yaşanabileceği kuşkularını artırmaktadır. Genel Kurul'un 52. Birleşiminde yukarıda adı geçen milletvekilleri için doldurulan oy pusulaları ile TBMM TV'nin sahte oy pusulası hazırlıklarını gösteren görüntülerinin kayıt altına alınarak suç duyurusunda bulunulmasını ve anayasa değişikliğinin görüşmeleri sırasında benzer hukuksuzlukların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını arz ve talep ederim."





