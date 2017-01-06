Meclis’te olmayan AKP’li vekiller yerine oy kullanıldı!

CHP, Meclis’te birçok AKP vekilinin bulunmamasına rağmen, oy pusularında orada olduklarına dair oy kullanıldığını açıkladı.

Emekli Sandığı Kanunu'na ilişkin yapılan Genel Kurul görüşmeler ilginç anlara sahne oldu. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, AKP milletvekillerinin oylama için yeterli sayıda olmadığını öne sürerek, yoklama istedi.

Bunun üzerine yapılan yoklamada AKP'lilerin Meclis'te olmayan milletvekilleri yerine kutuya yoklama kağıdı attıkları CHP'lilerce tespit edildi. CHP'li Levent Gök, durumu kayıt altına aldırdı. Bunun üzerine yeniden yapılan yoklamada ismi pusulaya yazılarak kutuya atılan milletvekillerinin bir çoğununun Meclis'te olmadığı kesinleşti.

Meclis Başkanvekili Akif Hamzaçebi sahte pusulayla yoklama yapıldığının tespit edildiğini görünce Meclis'i pazartesiye kadar tatil etti.

Emekli Sandığı Kanunu AKP'lilerin Meclis'e gelmemesi yüzünden anayasa görüşmeleri sonrasına kaldı.

Tutanaklara yansıyan o konuşmalar şöyle:

BAŞKAN - 446 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 23'üncü maddesi üzerinde Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ve arkadaşları tarafından verilen önergenin oylamasından önce istem üzerinde yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi, yoklama işlemimi tekrarlayacağım.

Yoklama için iki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Pusulayla oy kullanan sayın milletlerinin Genel Kuruldaki mevcudiyetini tespit edeceğim.

İsimleri okuyorum:

Sayın Karaburun? Burada.

Sayın Mustafa Şahin? Yok.

Sayın Orhan Miroğlu? Burada.

Sayın Mehmet Akyürek? Yok.

Sayın Tuğrul Türkeş? Burada.

Sayın Hacı Özkan? Yok.

LEVENT GÖK (Ankara) - Arkadaşlar, olmayanları nasıl gönderiyorsunuz ya! Nasıl gönderiyorsunuz olmayanları ya!

BAŞKAN - Sayın Vedat Bilgin? Burada.

Sayın Metin Bulut? Yok.

LEVENT GÖK (Ankara) - Ya, olmayanları gönderiyorsunuz arkadaşlar ya! Olur mu öyle şey ya!

BAŞKAN - Sayın Abdülkadir Yüksel? Yok.

LEVENT GÖK (Ankara) - Sayın Başkan, gönderenler hakkında işlem yapılsın lütfen! Böyle şey olur mu!

BAŞKAN - Sayın Gök, lütfen efendim.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) - Olmayanlar çıktı zaten.

LEVENT GÖK (Ankara) - Nerede, niye gönderiyorsunuz içeriye? Allah Allah!

BAŞKAN - Sayın Cemil Çiçek? Burada.

Sayın Burhan Kayatürk? Burada.

LEVENT GÖK (Ankara) - Yok. Nerede arkadaşlar?

Gelmeyenler hakkında suç duyurusunda bulunacağım, ona göre! Gelmeyenler hakkında, ona göre ciddi olun. Ya, böyle şey olur mu ya! Olmayanları gönderiyorsunuz buraya. (Gürültüler)

BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri, lütfen efendim.

Sayın Serkan Bayram? Yok.

LEVENT GÖK (Ankara) - Yok. Yarısından fazlası yok. Olur mu öyle şey ya! Bir kişi bile olsa olmaz, doğru bir şey mi bu ya!

BAŞKAN - Yapılan ikinci yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamadığından alınan karar gereğince kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 9 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

İyi akşamlar diliyorum.

Kapanma Saati: 19.42