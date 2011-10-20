-CHP'den su kaynaklarına araştırma istemi TBMM (A.A) - 20.10.2011 - CHP, su kaynaklarının durumunun belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi. İstanbul Milletvekili Faik Tunay ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, son yıllarda yeraltı su kullanımına yönelik yoğun talep, bilime ve tekniğe aykırı şekilde su kuyusu açılması, sondaj ve tahsis miktarından fazla kullanım nedeniyle bir çok bölgede yeraltı suyu seviyelerinin çok derinlere düştüğü belirtildi. Gerekçede, atık suların yeraltına kanunsuz ve kuralsız şekilde verilmesinin yeraltı sularının kirlenmesine yol açtığı ifade edildi.