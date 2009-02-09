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Politika

CHP’den Siirt’te ‘seçim rüşveti’şikayeti

CHP Siirt İl Başkanı Siirt Valisi hakkında 'seçim kanununa muhalefet ettiği' iddiasıyla Savcılığa suç duyurusunda bulundu.

09 Şubat 2009 02:00

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Siirt İl Başkanı Şakir Sula ve Belediye Başkan adayı Levent Oktay, Siirt Valisi Necati Şentürk hakkında "seçim kanununa muhalefet ettiği" iddiasıyla Savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şakir Sula ve Levent Oktay, CHP İl Binası'nda basın toplantısı yaptı. Sula, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdikleri dilekçede, Vali Şentürk'ün seçim kanununa muhalefet ettiğini belirttiklerini söyledi.

Sula, "Vali Şentürk'ün kamu görevine yakışmayan taraf konumunda bulunduğuna" dilekçelerinde yer verdiklerini bildirdi.

Şakir Sula, dilekçede ayrıca, Vali Şentürk'ün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca öğrencilere 75'er TL'lik yardımda bulunduğunu da belirttiklerini, Şentürk tarafından bu yardımların 20 katına çıkarılacağı ve 2 bin öğrenciye özel dershane imkânı sağlanacağı yönünde yapılan açıklamanın da seçim kanununa aykırı olduğunu bildirdiklerini ifade etti.

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