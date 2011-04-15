-CHP'DEN ''ŞEFFAF SAYFA'' ANKARA (A.A) - 15.04.2011 - CHP, seçim çalışmaları kapsamında ''Demokratik iletişim platformu'' olarak adlandırdığı internet sitesini hizmete açtı. Alınan bilgiye göre, CHP'nin seçim sitelerinden olan, ''http://www.seffafsayfa.org'' adresi faaliyetine başladı. ''Demokratik bir iletişim platformudur'' şeklinde tanıtılan sayfaya, ''Friendfeed, Twitter veya e-posta'' hesaplarından girilebiliyor. İnternet ve Sosyal Medya biriminden yapılan açıklamada, CHP'nin seçim çalışmalarının internet ayağındaki odak noktasını ''www.chp.org.tr''nin oluşturacağı, milletvekili adayları ile sitede yer alan seçim görsellerine ulaşılarak tüm Türkiye'de tek bir standartta seçim çalışması yapılmasının imkanının sağlanacağı belirtildi. Seçim çalışmaları kapsamında resmi internet sitesinin bir çok alt sitesinin de hazırlandığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi: ''Bunlardan bir tanesi 'www.herkesicinchp.com' adresidir. Bu sayfadan CHP'nin tüm seçim içeriğine ulaşılabilecektir. Yeni yayına başlayan 'www.seffafsayfa.org' adresi ise CHP'nin sosyal medyadaki yüzlerinden bir tanesi olacak. Kullanıcılar siteye girerek Twitter, Friendfeed gibi sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından düşüncelerini bu site aracılığı ile kamuoyu ile paylaşabilecekler. 'Gizli saklı kalmasın' sloganı ile bir demokratik paylaşım platformu olarak tasarlanan sitede, kullanıcılar hem video, fotoğraf gibi görselleri paylaşabilecekler hem de Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve CHP'nin Genel Başkan Yardımcıları ile canlı yayında internet ortamında bir araya gelerek istedikleri soruları sorabilecekler. CHP, İnternet ve sosyal medyada daha bir çok farklı yenilikle kısa zamanda seçmen karşısına çıkacaktır.'' -İLK KONUK KILIÇDAROĞLU- Sitenin ilk konuğu ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. 17 Nisan tarihine kadar site aracılığıyla Kılıçdaroğlu'na ''Türkiye'de değişim hareketleri'' konusunda sorular sorulabileceği belirtilirken, Kılıçdaroğlu'nun cevaplarının ise 18 Nisan günü sitede yayınlanacağı bildirildi. Sitede günün konusu ise ''Sizce biz de Türkiye'ye biraz Fransız mıyız?'' oldu.